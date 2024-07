Cistite: cosa fare subito per alleviare i sintomi?

La ragione è semplice: l' uretra femminile è più breve rispetto a quella maschile e gli orifizi dell'ano e il meato uretrale esterno – che sbocca a livello dell'introito vulvo-vaginale - sono più vicini tra loro. Di conseguenza, il corpo femminile è anatomicamente più esposto agli agenti infettivi, che possono risalire con più facilità fino alla vescica. Ricordiamo, infatti, che nella maggior parte dei casi, la "classica" cistite è associata ad un' infezione batterica , nonostante possa dipendere anche da cause non infettive.

La cistite è comune anche nelle persone diabetiche e nelle donne in gravidanza o in menopausa .

Tra i fattori primari che possono favorire l'insorgenza di una cistite ci sono i rapporti sessuali , soprattutto se frequenti e non protetti, che permettono il contagio grazie al passaggio dei batteri dal canale vaginale alla vescica. Nelle donne , si parla spesso di cistite da luna di miele , per indicare gli episodi che seguono i rapporti sessuali. Negli uomini, invece, la causa più comune di cistite è la prostatite batterica cronica .

Se la cistite non regredisce rapidamente o se tende a divenire cronica saranno prescritti altri esami specifici, come la cistoscopia , l' urografia e l' ecografia dell'apparato urinario . Lo scopo è quello di escludere la presenza di condizioni predisponenti di base che possono essere la causa della cistite.

In presenza dei sintomi della cistite , può prescrivere in prima battuta l' analisi delle urine con urinocoltura e antibiogramma , per testare la sensibilità agli antibiotici di uso più comune. In particolare, l'urinocoltura è utile per isolare il tipo di patogeno responsabile dell'infezione e, in base all'antibiogramma, consente poi di impostare un'antibiotico-terapia mirata.

Cosa fare subito

Cosa fare subito per alleviare i sintomi della cistite?

In presenza dei sintomi tipici o se si è soggetti ad episodi frequenti di cistite, è fondamentale rivolgersi al medico che saprà indicare la terapia migliore da seguire a seconda della causa all'origine dell'infiammazione. Ad esempio, potrebbero essere prescritti antibiotici (previa conferma che la cistite sia batterica), disinfettanti delle vie urinarie e, per lenire il dolore, antispastici.

In accordo con il proprio medico, inoltre, è possibile valutare l'ausilio di rimedi fitoterapici e nutraceutici, sotto forma di integratori o dispositivi medici, utili per aumentare le difese locali creando un ambiente urinario sfavorevole ai germi uropatogeni.

Rimedi: come trattare la cistite a casa

Un rimedio naturale particolarmente adatto a contrastare il disturbo (e forse il più noto) è il mirtillo rosso (o cranberry americano), utile sia per prevenire una cistite ricorrente, sia per contrastare i primi sintomi, grazie alle sue proprietà antibatteriche e depurative. Le proantocianidine (PACs) contenute nelle bacche del cranberry creano, infatti, un ambiente sfavorevole ai batteri uropatogenici, tra cui l'Escherichia coli, e ne contrasta l'adesione alle pareti del tratto urinario, riducendone la capacità di colonizzazione ed il potere aggressivo nei confronti della mucosa vescicale.

Simile effetto è prodotto dal D–mannosio, uno zucchero semplice estratto dalla corteccia di betulle e larici, anch'esso annoverato tra i rimedi più efficaci nell'ostacolare la proliferazione dei batteri nella mucosa della vescica. Il D-mannosio possiede un'elevata affinità per le lectine presenti sulle fimbrie, sistemi di adesione alla parete vescicale di molti batteri. Quest'interazione fra zucchero e patogeni ne promuove l'eliminazione attraverso le urine. Il D-mannosio è, inoltre, in grado di agire in sinergia con le PACs contenute nel cranberry.

Per questa serie di motivi, è senz'altro una buona idea assumere mirtillo rosso e D-mannosio in associazione, fino alla scomparsa dei sintomi della cistite e come coadiuvante nella prevenzione delle infezioni ricorrenti del tratto urinario.

Nella gestione della cistite acuta non complicata e ricorrente, anche la combinazione di xiloglucano, ibisco e propoli, può integrare in modo efficace le strategie terapeutiche multimodali grazie alle seguenti proprietà:

Protezione meccanica di barriera sulla mucosa delle cellule intestinali ( effetto mucoprotettivo ): lo xiloglucano è un polisaccaride di origine vegetale, estratto dai semi dell'albero di tamarindo (Tamarindus indica), che agisce come " protettore delle mucose ", per la sua capacità di produrre un film bio-protettivo, in grado di ripristinare le funzioni fisiologiche della parete intestinale. Lo xiloglucano non viene metabolizzato dagli enzimi digestivi, quindi riesce a raggiungere inalterato l'intestino dove genera un effetto barriera contro l'adesione dei batteri alla mucosa intestinale e, di conseguenza, alla loro proliferazione. Lo xiloglucano ostacola così la crescita degli enterobatteri e il loro passaggio alla vescica.

): lo xiloglucano è un polisaccaride di origine vegetale, estratto dai semi dell'albero di tamarindo (Tamarindus indica), che agisce come " ", per la sua capacità di produrre un film bio-protettivo, in grado di ripristinare le funzioni fisiologiche della parete intestinale. Lo xiloglucano non viene metabolizzato dagli enzimi digestivi, quindi riesce a raggiungere inalterato l'intestino dove genera un effetto barriera contro l'adesione dei batteri alla mucosa intestinale e, di conseguenza, alla loro proliferazione. Lo xiloglucano ostacola così la crescita degli enterobatteri e il loro passaggio alla vescica. Cambiamenti ambientali nelle urine (leggera diminuzione del pH) che impediscono la proliferazione dei batteri nel tratto urinario: propoli e ibisco agiscono all'interno della vescica e creano un'azione acidificante delle urine, prevenendo la proliferazione dei batteri e la colonizzazione del tratto urinario.

Per favorire e mantenere la fisiologica funzionalità delle vie urinarie può essere d'aiuto anche l'aumentato apporto di:

Probiotici per ripristinare la normale flora vaginale, specie Lactobacillus e Bifidobacterium, microrganismi benefici che possono agire secondo il principio di esclusione competitiva per difendere dalle infezioni nel tratto urogenitale.

per ripristinare la normale flora vaginale, specie Lactobacillus e Bifidobacterium, microrganismi benefici che possono agire secondo il principio di esclusione competitiva per difendere dalle infezioni nel tratto urogenitale. Flavonoidi: sostanze che appartengono alla famiglia dei polifenoli dalle note proprietà antiossidanti. Si trovano in molti alimenti di origine vegetale quali cipolla rossa, broccoli, more e mirtilli.

Per coadiuvare il trattamento dell'infiammazione vescicale si suggerisce di bere molta acqua, poiché contribuisce a non far risalire i batteri lungo l'uretra, proprio per il frequente lavaggio del canale urinario, oltre a permettere la diluizione e l'eliminazione degli agenti infettivi con la diuresi.

Allo stesso tempo, per limitare i fastidi qualsiasi, sia l'eziologia della cistite, possono essere utili dei piccoli cambiamenti di stile di vita come: