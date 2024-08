Cistite cause: si può trasmettere? Se sì, come?

La cistite si può trasmettere? La cistite è un'infiammazione della vescica; quando è causata da batteri, è considerata un'infezione del tratto urinario. Questa condizione è più comune di quanto si possa pensare e colpisce molte donne a un certo punto della loro vita. Diversi fattori, come l'attività sessuale e i calcoli renali, aumentano il rischio di cistite. Capire come si può sviluppare una cistite può aiutare a gestirla: ecco cosa sapere. Si può contrarre la cistite da un’altra persona? Sebbene il rapporto sessuale sia un fattore di rischio, i partner non possono trasmettersi la cistite a vicenda e la condizione in sé non è contagiosa. Tuttavia, è importante notare che i batteri che causano la cistite possono migrare da una persona all'altra; sebbene improbabile, questi potrebbero o meno portare il/la partner a sviluppare un'infezione delle vie urinarie. Le infezioni delle vie urinarie non sono considerate infezioni sessualmente trasmissibili (IST). Per approfondire: Cistite: cos'è? Sintomi, cause e quando preoccuparsi