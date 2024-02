Cisti ovariche: quali sono i cibi da evitare

Introduzione

Le cisti ovariche sono sacche piene di liquido che si sviluppano sopra o all'interno delle ovaie. Sebbene la maggior parte sia innocua e si risolva da sola, alcune possono causare dolore o sanguinamento mestruale abbondante.

Le modifiche alla dieta, come evitare cibi specifici, non sono considerate un trattamento per le cisti ovariche, tuttavia alcuni modelli dietetici possono influenzarne lo sviluppo. Inoltre, la dieta gioca un ruolo nella gestione della sindrome dell'ovaio policistico (PCOS), una sindrome clinica caratterizzata da aumento di peso, cicli irregolari, livelli ormonali anomali e presenza di numerose piccole cisti ovariche.

La sindrome dell'ovaio policistico PCOS è strettamente collegata ad un'azione ridotta dell'insulina, all'obesità addominale, all'infertilità e ad un aumento del rischio di diabete. La perdita di peso e l'esercizio fisico sono le azioni primarie da mettere in campo per contrastare tale sindrome.