In linea generale, la cisti di Bartolini non necessita di un trattamento quando presenta modeste dimensioni, non provoca fastidio e non è oggetto di infezioni ricorrenti.

Se la lesione è sintomatica oppure ascessualizza, invece, il medico può indicare il ricorso alla terapia chirurgica mediante il drenaggio, con o senza enucleazione completa della ghiandola (bartolinectomia).

Cisti di Bartolini asintomatica

Quando la cisti di Bartolini non provoca sintomi o comporta disturbi lievi e sopportabili, è possibile effettuare dei semicupi locali, con acqua calda. Questa pratica ha un effetto calmante e può essere utile per diminuire la congestione della zona. In alternativa, è possibile immergersi in una vasca da bagno, riempita di acqua calda per pochi centimetri.