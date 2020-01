Generalità La Cistatina C è una proteina dosabile nel sangue, che fornisce indicazioni sullo stato della funzionalità renale. La misura della concentrazione di Cistatina C a livello ematico consente quindi di diagnosticare e monitorare eventuali patologie a carico dei reni.

Cos'è La Cistatina C viene prodotta costantemente da tutti i tipi di cellule nucleate dell'organismo.

La sua massa molecolare relativamente piccola (120 aminoacidi) permette: Una facile filtrazione da parte delle membrane glomerulari del rene;

Un rapido riassorbimento e metabolizzazione da parte delle cellule tubulari. La velocità con cui il liquido - in cui si trova anche la Cistatina C - viene filtrato dai reni è chiamata glomerular filtration rate (GFR).

Una diminuzione di funzionalità renale porta a un decremento di GFR e a un aumento ematico di Cistatina C e di composti di scarto, come la creatinina (prodotto del metabolismo muscolare, misurabile nel sangue e nell'urina). A differenza della creatinina, la Cistatina C non risente significativamente della massa muscolare (sesso o età) e della dieta (soprattutto proteica). Ruolo biologico La cistatina C è una proteina di basso peso molecolare, che agisce come inibitore delle cisteina proteasi; come tale, la cistatina C è importante per arrestare l'azione di questi enzimi coinvolti nella distruzione di cellule e proteine anomale, che diverrebbero pericolosi se lasciati liberi di attaccare anche le proteine “sane” dell'organismo.

Perché si Misura La cistatina C viene prodotta in quantità pressoché costante da tutte le cellule nucleate. Si trova quindi nel plasma e, grazie al basso peso molecolare, viene liberamente filtrata dai glomeruli renali, quindi riassorbita e catabolizzata per il 99% circa nel tubulo prossimale (non viene secreta).

Di conseguenza, in condizioni fisiologiche la sua concentrazione nelle urine è pressoché nulla; il dosaggio della cistatina C nel plasma rappresenta quindi un ottimo marker endogeno di funzionalità renale, superiore anche alla tradizionale creatininemia ed alle formule basate su di essa. Quando viene prescritto l'esame? Il dosaggio della Cistatina C nel sangue viene indicato quando il medico sospetta che la funzionalità renale sia alterata.

L'esame può essere prescritto a intervalli regolari per monitorare la disfunzione in pazienti affetti da patologie renali. Gli esami associati alla determinazione della Cistatina C includono, di solito, la creatininemia (misura della creatinina), il dosaggio dell'urea e l'eGFR (stima di GFR calcolata, di solito, a partire dalla concentrazione di creatinina nel sangue).

Valori normali La cistatina C viene prodotta in quantità costante da tutte le cellule e non dipende in maniera significativa dal peso e dalla massa magra (tranne che per le fasce più estreme di composizione corporea), dall'età (tranne che per il 1° anno di vita), dal sesso o dalla popolazione d'appartenenza.

Dopo il primo anno di vita, i valori di Cistatina C rimangono pressoché costanti fino all'età di 70 anni, quando si ha un graduale declino del filtrato glomerulare correlato all'invecchiamento, quindi un corrispettivo aumento dei livelli di Cistatina C nel sangue. Inoltre, questo marker di funzionalità renale non sembra influenzato dai vari metaboliti o medicamenti (eccetto i glucocorticoidi) che falsano l'analisi della creatininemia (come ad esempio la bilirubina, i chetoni, le ciclosporine, le cefalosporine o l'aspirina).

Cistatina C Alta - Cause Quando i reni funzionano normalmente, la concentrazione di Cistatina C nel sangue è stabile, ma al deteriorarsi della funzionalità renale, essa inizia ad aumentare.

Un'alta concentrazione sierica di Cistatina C corrisponde a una diminuzione della velocità di filtrazione glomerulare (GFR) e all'insufficienza renale.

Dal momento che la Cistatina C è prodotta nell'organismo a velocità costante e viene metabolizzata dai reni, dovrebbe rimanere a una concentrazione ematica costante se i reni funzionano in modo efficiente e la GFR è normale.

Cistatina C Bassa - Cause L'assunzione di ciclosporina può diminuire la concentrazione di Cistatina C.

Come si misura Il dosaggio della Cistatina C prevede la raccolta di un campione di sangue da una vena del braccio.

Preparazione Nelle 8-12 ore precedenti all'esame della Cistatina C, può essere richiesto al paziente di rimanere a digiuno.