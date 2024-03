Cioccolato o sesso: quale sceglieresti?

Il cioccolato è un alimento antichissimo, il cui nome deriva dalla parola nahuatl "cacahuatl". Il popolo Mayo-Chinchipe coltivava il cacao 5.300 anni fa in America Centrale. Per alcune civiltà, il cacao era considerato un dono degli dei. Nel 1648, secondo il diario del gesuita inglese Thomas Gage, le donne del Chiapas (Messico) organizzarono l'assassinio di un certo vescovo che proibì loro di bere cioccolata durante la messa. Per ironia della sorte, il pontefice fu infine trovato assassinato dopo che qualcuno aveva aggiunto del veleno alla sua tazza quotidiana di cioccolata.

Prima considerazione (altrimenti nulla di ciò che segue avrà senso): il cioccolato è come una droga . Quest'alimento contiene, infatti, una serie di composti, alcuni dei quali sono psicoattivi e pare che uomini e donne rispondano in modo molto diverso ai suoi effetti.

Il cioccolato è un afrodisiaco?

Cioccolato: può influenzare l’interesse sessuale?

Storicamente, i potenziali effetti che il cioccolato esercita sulla sessualità umana sono oggetto d'interesse. Pare siano stati gli Aztechi i primi a tracciare un legame tra la fava di cacao e il desiderio sessuale: si diceva che l'imperatore Montezuma ne consumasse in abbondanti quantità per alimentare i suoi appuntamenti romantici.

Al giorno d'oggi, le ricerche scientifiche disponibili sull'argomento segnalano che il cioccolato agisce principalmente aumentando il desiderio sessuale e migliorando il piacere sessuale, attribuendo le qualità afrodisiache del cioccolato a due sostanze chimiche in esso contenute:

La prima è il TRIPTOFANO , amminoacido essenziale, nonché l'elemento costitutivo della serotonina , un neurotrasmettitore sintetizzato principalmente nel cervello, coinvolta nell' eccitazione sessuale .

, amminoacido essenziale, nonché l'elemento costitutivo della , un neurotrasmettitore sintetizzato principalmente nel cervello, coinvolta nell' . L'altra molecola, la FENILETILAMINA, agisce da stimolante e, di norma, viene rilasciata nel cervello quando le persone si innamorano. La feniletilamina rilascia anche dopamina, che è la cosa principale che la gente considera il neurotrasmettitore del piacere.

Potrebbe trattarsi di un effetto placebo

Veniamo al lato meno entusiasmante: la maggior parte dei ricercatori ritiene che le quantità di queste sostanze nel cioccolato siano troppo limitate per avere un effetto misurabile sul desiderio sessuale. Gli studi che hanno cercato un collegamento diretto tra il consumo di cioccolato e l'aumento dell'eccitazione sessuale non ne hanno trovato alcuno di significativo. In altre parole, la ricerca suggerisce che le proprietà afrodisiache del cioccolato, se presenti, sono limitate e se il cioccolato ha delle proprietà afrodisiache, probabilmente sono psicologiche, non fisiologiche.

Prima di procedere, infatti, è importante distinguere tra eccitazione fisica ed eccitazione sessuale:

L'eccitazione fisica ha più a che fare con il coinvolgimento dei propri sensi attraverso fattori esterni;

L'eccitazione sessuale è direttamente correlata al fatto di essere abbastanza eccitati o meno dall'idea di voler fare sesso.

Per intenderci: il cioccolato fondente (in particolare) è fisiologicamente eccitante perché ha un buon profumo e contiene fenetilammina, un composto chimico naturale che stimola il sistema nervoso centrale degli esseri umani. Quando si consuma cioccolato pensando sia un afrodisiaco, entra in gioco più un effetto placebo che altro. Dopo tutto si sa: l'organo sessuale più importante è il cervello.

In altre parole, tutto ciò che è benefico per il cervello sarà potenzialmente benefico per il funzionamento del cervello durante il sesso. Ciò è particolarmente vero se si considera che mangiare cioccolato rilascia neurotrasmettitori della felicità nel cervello, anche se non porta direttamente all'aumento dell'eccitazione sessuale.

Cioccolato: è vero che aumenta l’eccitazione sessuale?

In termini di risposta empirica alla domanda se il cioccolato sia sessualmente eccitante o meno, non esiste letteratura che supporti statisticamente questo collegamento. Il cioccolato è più simile a un stimolatore dell'umore che a qualcosa che provoca eccitazione sessuale.

L'idea che sia specificamente un afrodisiaco, quindi, non è così realistica, ma si tratta piuttosto di di qualcosa che potrebbe effettivamente migliorare l'umore e far funzionare meglio il cervello.

Detto questo, se si scopre che il cioccolato evoca effettivamente una reazione sulla propria eccitazione sessuale, non c'è bisogno di smettere di consumarlo.