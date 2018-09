La cintura di sicurezza in gravidanza rappresenta una forma di protezione, nel caso in cui la futura mamma sia alla guida di un'auto. Lo stesso vale nel caso in cui la donna viaggi sul sedile del passeggero anteriore o posteriore.

In automobile, l'uso della cintura di sicurezza risulta efficace nel ridurre le conseguenze di un qualsiasi incidente stradale. Durante la gravidanza, l'importanza di usare e di indossare in modo corretto questo dispositivo è stata documentata da diversi studi osservazionali.

In particolare, è stato dimostrato che nelle donne coinvolte in scontri stradali, SENZA cintura di sicurezza in gravidanza:

Raddoppia la mortalità materna ;

; Aumenta la mortalità fetale e le lesioni materne riportate (compreso il decesso) sono di maggiore entità.

Il mancato utilizzo della cintura di sicurezza in gravidanza è correlato, inoltre, ad un più elevato rischio di:

Partorire nelle 48 ore successive all'incidente per: Distacco di placenta ; Rottura prematura delle membrane ;

per: Partorire un neonato di basso peso e/o prematuro.

Queste conseguenze derivano dall'improvviso aumento di pressione sull'addome, causato dall'impatto con il volante o dalla flessione del corpo della donna priva di cintura per la brusca decelerazione dell'auto.

Va segnalato che anche l'uso scorretto della cintura in gravidanza può tradursi in esiti avversi per il feto, inclusa la morte endouterina, conseguente al trauma. Ad esempio, il posizionamento della sola fascia orizzontale non tratterrà il busto e l'impatto non sarà attutito.