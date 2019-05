Paura dei Cani: da cosa è provocata?

Come accade per altri disturbi fobici, le cause esatte della paura dei cani non sono ancora state del tutto identificate. In molti casi, la reazione fobica alla base della cinofobia sembra essere strettamente correlata alle situazioni fortemente traumatiche vissute nel passato, come l'essere stato inseguito o morso. Tuttavia, non sempre le manifestazioni aggressive da parte di un cane è determinante per l'insorgere della fobia.

Errato apprendimento

La paura dei cani può scaturire da un errato meccanismo d'apprendimento, per cui il soggetto ha un rinforzo negativo derivante dal senso di diminuzione dell'ansia, nel momento in cui si allontana dall'oggetto della fobia.

Contrasti interiori

Secondo l'interpretazione psicoanalitica, la paura dei cani insorge quando il soggetto trasferisce su situazioni o elementi esterni i suoi motivi di preoccupazione interiore, nel tentativo di sfuggire dalle rappresentazioni che inducono uno stato di angoscia. In tal modo, egli rimuove un'idea o un desiderio non gradito alla coscienza.

Lo stesso Freud ha descritto il caso del piccolo Hans, che manifestava una tipica paura per gli animali, o zoofobia, nascondendo, in realtà, il desiderio di attaccare il padre, visto come un individuo pericoloso. Il bambino trasferiva su un oggetto esterno, questo sentimento di conflitto con la figura paterna, per "normalizzare" la paura.

Altre possibili cause