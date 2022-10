Cimici dei letti: cosa sono, come riconoscere le punture e rimedi

Introduzione

Le cimici dei letti sono insetti dalle minuscole dimensioni che si possono annidare in materassi, cuscini ma anche in tessuti e muri. Si possono vedere ad occhio nudo e le loro punture hanno sintomi e segni che possono essere facilmente confondibili con le punture di zanzara. Importante rinvenire la presenza di questi insetti, per disinfestare le aree in cui si sono annidati e rimediare ad eventuali punture.

Alcuni soggetti manifestano una sorta di insensibilità alla puntura, non presentando infatti alcuna sintomatologia cutanea evidente. Le lesioni sono localizzate in genere nelle zone scoperte del corpo (quelle non coperte da indumenti da notte) e perlopiù gambe, braccia, collo e viso. In molti casi hanno una distribuzione lineare perché le cimici dei letti tendono a cibarsi di sangue più volte in più punti, non una sola volta come le zanzare. Le lesioni compaiono da pochi minuti ad alcune ore dalle punture, a seconda dei soggetti e del tipo di risposta immunitaria, e possono perdurare sino ad una ventina di giorni.