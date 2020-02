La cimetidina viene utilizzata anche all'interno di un medicinale veterinario (Zitac Vet®) che viene impiegato nel trattamento sintomatico per la riduzione del vomito associato a gastrite cronica nei cani. Naturalmente, per essere dispensato, tale medicinale richiede la presentazione di apposita ricetta medica veterinaria (ricetta ripetibile unico esemplare). Come qualsiasi altro farmaco veterinario, il prezzo è a totale carico del cittadino.

Nota :in commercio è ancora possibile reperire alcuni farmaci a base di cimetidina indicati per contrastare ulcere, sindrome di Zollinger-Ellison ed esofagite da reflusso ; ma si tratta di prodotti che rimarranno in commercio solo fino ad esaurimento scorte (ultimo aggiornamento a Gennaio 2020).

Come accennato, l'uso di medicinali a base di cimetidina è attualmente indicato per il solo trattamento sintomatico del bruciore di stomaco e dell' iperacidità gastrica occasionali .

È altresì importante informare il medico se si è intolleranti ad alcuni zuccheri , in quanto potrebbero essere presenti come eccipienti nei medicinali a base di cimetidina.

Si ricorda che la cimetidina può mascherare i sintomi del tumore dello stomaco non ancora individuato, rallentando in questo modo la diagnosi della malattia; questo è il motivo per cui è necessario consultare il medico prima di assumere la cimetidina se i sintomi si sono manifestati da poco tempo, ne compaiono di nuovi e/o si modificano quelli già presenti, a maggior ragione se si è in età matura o avanzata.

La cimetidina è in grado di inibire il citocromo P450 interferendo così con l'attività di numerosi farmaci. Per tale ragione, prima di iniziare ad assumere la cimetidina è assolutamente necessario informare il medico se si stanno assumendo, se sono stati assunti da poco o si ha intenzione di assumere medicinali o prodotti di qualsiasi tipo, compresi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici , i prodotti omeopatici , ecc.

La cimetidina può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco , manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

In quanto antagonista dei recettori H2 dell'istamina, la cimetidina inibisce il legame di quest'ultima con i suoi recettori tipo 2, ostacolando in questo modo la secrezione acida dello stomaco, sia basale che indotta dall' assunzione di cibo . Ricordiamo, infatti, che l'attivazione dei recettori H2 localizzati sulla mucosa dello stomaco da parte dell'istamina stimola la secrezione degli acidi gastrici.

I medicinali a base di cimetidina devono essere usati solo per brevi periodi di tempo ( NON più di 7 giorni ). In caso i sintomi non migliorino, peggiorino o subiscano modificazioni, il medico deve essere subito contattato.

In caso di persistenza dei sintomi, la dose giornaliera può essere aumentata fino ad un massimo di 800 mg al dì (4 compresse); tale dose è la dose massima giornaliera che non si deve mai superare. Prima di incrementare il dosaggio, tuttavia, è comunque bene parlarne con il medico.

I medicinali contenenti cimetidina per il trattamento di bruciore di stomaco e iperacidità gastrica occasionali sono formulati in forma di compresse effervescenti che devono essere preventivamente disciolte in acqua appena prima dell'assunzione.

Gravidanza e Allattamento

La Cimetidina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno?

Dal momento che la cimetidina oltrepassa la placenta e viene escreta nel latte materno, il suo impiego nelle donne in gravidanza e nelle madri che allattano al seno è generalmente controindicato.

Non vi sono studi clinici adeguati e ben controllati sull'uso del principio attivo nelle gestanti ed è pur vero che gli studi di tossicità pre-clinici non hanno rivelato possibili effetti negativi sul feto, ma nonostante ciò, non si può escludere un rischio per quest'ultimo in caso di utilizzo del principio attivo da parte della gravida. Pertanto, il medico potrebbe decidere di somministrare il farmaco ad una gestante solo se lo ritiene assolutamente necessario e indispensabile e solo dopo un'attenta valutazione del rapporto fra i potenziali rischi per il feto e i benefici attesi per la madre.

Per quanto riguarda l'allattamento, invece, la cimetidina può causare danni al lattante; pertanto, qualora il trattamento col principio attivo in questione fosse indispensabile, l'allattamento al seno dovrebbe essere interrotto.

In qualsiasi caso, le donne in gravidanza e le madri che allattano NON devono assumere cimetidina senza il consulto preventivo del proprio medico e/o del proprio ginecologo.