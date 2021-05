Ciclo Mestruale e Fertilità

Il ciclo mestruale rappresenta, quindi, un indicatore della salute di una donna , pertanto è utile capire come funziona e quando discosta dalla normalità. Sapere come calcolarlo e interpretare i segnali che il corpo invia, inoltre, permette di identificare quali sono i giorni più fertili quando si cerca di avere un bambino o nel caso si desideri posticipare una gravidanza.

Nel corso del ciclo mestruale si verificano, ogni mese, una serie di processi e cambiamenti a carico di ovaie ed utero , che servono a preparare l'organismo per l'eventuale fecondazione e gravidanza, quindi sono fondamentali per il raggiungimento della funzione ultima del sistema riproduttivo: la creazione di una nuova vita.

Durata del Ciclo Mestruale

Il ciclo mestruale è l'intervallo di tempo che intercorre tra una mestruazione e la successiva. Durante questo periodo si riconoscono varie fasi:

L'inizio di ogni ciclo è caratterizzato dalla mestruazione, cioè una perdita di sangue e tessuto dalla superficie della parete uterina (endometrio). Durante la prima parte del ciclo mestruale, l'endometrio si modifica e s'inspessisce, preparandosi così a ricevere la cellula uovo nel caso venisse fecondata; al contempo, l'oocita va incontro a processi di maturazione, che si concludono con l'espulsione dello stesso dall'ovaia (ovulazione). Quando non avviene il concepimento, il rivestimento della parete uterina si sfalda e viene espulso con il flusso mestruale; in caso contrario, la cellula uovo fecondata si annida nell'utero, dove trova l'ambiente più favorevole per il suo impianto e per il proseguimento della gravidanza.

Durata e frequenza del Ciclo Mestruale

Come anticipato, il ciclo mestruale è considerato il periodo di tempo che va dal 1° giorno di una mestruazione fino al giorno precedente l'inizio della successiva mestruazione (nota: a volte, il flusso vero e proprio è preceduto da lievi perdite ematiche non ancora mestruali). Il ciclo mestruale si ripete ciclicamente ogni mese, dalla pubertà alla menopausa (periodo fertile o, più correttamente, età fertile). Più precisamente, l'intervallo tra l'inizio di due successive mestruazioni è generalmente di 28 giorni. Tuttavia, è da considerare normale una certa variabilità: la durata dei cicli mestruali può andare, di solito, dai 25 ai 36 giorni. In questi casi, a variare può essere la fase precedente l'ovulazione, la cosiddetta fase follicolare (proliferativa ed estrogenica); al contrario i giorni che separano l'ovulazione dalla mestruazione successiva sono sempre e comunque 14. Questa seconda fase del ciclo viene definita luteinica (secretiva e progestinica).

Mestruazioni vs Ciclo Mestruale Nel linguaggio comune, il termine "ciclo mestruale" viene spesso utilizzato per indicare le mestruazioni, cioè la perdita di sangue che occorre ogni mese e dura, in media, dai 3 ai 7 giorni. In realtà: Il CICLO MESTRUALE coincide con l'intervallo di tempo che intercorre tra una mestruazione e la successiva;

Le MESTRUAZIONI consistono nello sfaldamento della mucosa che riveste la parete interna dell'utero (endometrio), accompagnato da una variabile perdita di sangue attraverso la vagina. Le mestruazioni si presentano, dunque, con una regolare periodicità e con caratteristiche di durata e quantità abbastanza costanti.

Come calcolare la durata del Ciclo Mestruale

Per calcolare la durata del ciclo, si deve considerare il periodo che va dal 1° giorno in cui compare il flusso mestruale (1° giorno del ciclo) fino al giorno che precede l'inizio della mestruazione successiva.

Nel caso di un ciclo regolare di 28 giorni, l'ovulazione (momento in cui l'ovaio rilascia la cellula uovo) avverrà 14 giorni prima dell'inizio del flusso mestruale successivo.

Cicli Mestruali regolari, corti e lunghi

Un ciclo mestruale viene considerato fisiologico quando si ripete ad intervalli regolari di 28 giorni. Tuttavia, è da ritenere normale una frequenza mestruale dai 25 ai 36 giorni ed una certa variabilità individuale (la durata del ciclo può cambiare di mese in mese). In ogni caso, per considerarsi regolare, tra una mestruazione e l'altra non deve esserci uno "scarto" superiore ai 4 giorni (in più o in meno).

Eventuali variazioni della durata del ciclo mestruale sono determinate con più probabilità dalla lunghezza del periodo che precede l'ovulazione (fase follicolare). Questa prima fase del ciclo, pur presentando una durata media di circa 14 giorni, può subire delle oscillazioni, che vanno da 1 a 3 settimane.

Per la maggior parte delle donne, invece, la fase luteinica (periodo che va dall'ovulazione all'inizio delle mestruazioni) è più costante e richiede dai 12 ai 16 giorni (durata media: 14 giorni).

La regolarità del ciclo mestruale è correlata ad un preciso controllo ormonale del fenomeno, a cui partecipano ipotalamo, ipofisi ed ovaie. Le variazioni maggiori della lunghezza del ciclo si verificano nei primi anni successivi al menarca e nella premenopausa.