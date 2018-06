Fra le varie cause che determinano il ripetersi del ciclo mestruale scarso possono esserci alterazioni della secrezione ormonale da parte dell'ovaio o di altre ghiandole endocrine , che vanno correttamente identificate e trattate.

Se il ciclo mestruale scarso è un fenomeno che si ripresenta più volte, è consigliabile rivolgersi al proprio medico di base o al ginecologo di riferimento per gli opportuni accertamenti diagnostici. In relazione al sospetto clinico, può essere indicata l'esecuzione di dosaggi ormonali, ecografia pelvica ed eventuali altri esami .

Se occasionale o se accompagnato da mestruazioni regolari per ritmo, l'ipomenorrea non ha un grave significato patologico, ma non va trascurata.

Un ciclo mestruale scarsamente abbondante può capitare occasionalmente e non dovrebbe allarmare; spesso, alla base del problema, possono esserci stress, stanchezza , ansia e notevoli preoccupazioni.

Per valutare le cause responsabili del ciclo mestruale scarso è necessario annotare con precisione sul calendario mestruale l'inizio di ogni ciclo (ossia il giorno in cui compare il flusso). Il medico potrebbe richiedere alcune analisi del sangue, che prevedano la misurazione dei livelli degli ormoni coinvolti nel ciclo mestruale.

L'esecuzione di un'ecografia e un esame pelvico verificherà le condizioni dell'utero e delle ovaie e l'eventuale presenza di cisti (ovaio policistico), oltre a permettere di misurare lo spessore dell'endometrio o individuare altre anomalie dell'ovulazione. Altri test, come la risonanza magnetica, sono necessari, talvolta, per individuare cause fisiche del ciclo mestruale scarso.