Come il ciclo mestruale influenza la cistite L'insorgenza della cistite è fortemente influenzata dalle varie fasi del ciclo mestruale poiché l'uretra (il canale che collega la vescica con l'esterno) e il trigono (la parte più bassa della vescica) hanno la stessa origine embrionale del tessuto vaginale e sono quindi influenzati dalle modificazioni ormonali, che aumenteranno il rischio di recidiva in base alla fase del ciclo mestruale in cui si trova la donna. Grazie ai numerosi dati raccolti in 20 anni di attività dalla nostra associazione no profit (Cistite.info APS) abbiamo potuto constatare che l'ovulazione e la fase premestruale rappresentano i momenti più critici.

Ma vediamo cos'è il ciclo mestruale e come influenza la salute urologica della donna.

Il ciclo mestruale Il ciclo mestruale inizia col primo giorno di mestruazione e termina con l'inizio della mestruazione successiva. E' un processo fisiologico che prepara il corpo femminile ad accogliere una gravidanza. Ciò avviene attraverso la produzione di ormoni, a sua volta regolata dalle ghiandole endocrine, dal sistema nervoso e dalle ovaie, che lavorano in sinergia ciclicamente. Il ciclo ha una durata media stabilita convenzionalmente in 28 giorni, ma può variare da persona a persona, senza che questa variazione debba essere considerata patologica.

Questo ciclo coinvolge una serie di cambiamenti ormonali e fisiologici utili alla produzione dell'ovulo da fecondare e alle modifiche dell'utero affinché l'embrione si possa poi impiantare e lì crescere.

Il ciclo mestruale è scandito da 4 fasi: Fase mestruale: inizia il primo giorno del ciclo mestruale, quando il rivestimento uterino (endometrio) viene espulso attraverso il canale vaginale sotto forma di sangue mestruale. Questa fase dura solitamente da 3 a 7 giorni. Fase follicolare: durante questa fase l'aumento degli estrogeni causa ispessimento dell'endometrio in preparazione di una possibile gravidanza. Ovulazione: in questa fase un picco di ormone luteinizzante (LH) fa sì che l'ovaio rilasci un ovocita maturo nell'ovidotto. Fase luteale: dopo l'ovulazione, il follicolo vuoto diventa il corpo luteo, che produce progesterone, utile a mantenere lo spessore dell'endometrio e a prepararlo per un possibile impianto dell'ovulo fecondato. Se non avviene la fecondazione, i livelli di estrogeni e progesterone diminuiscono, causando lo sfaldamento dell'endometrio e quindi l'inizio del ciclo mestruale successivo.

Questo ciclo si ripete mensilmente fino alla menopausa, quando cessa la produzione di ovociti e la mestruazione cessa. La regolarità del ciclo mestruale può essere influenzata da vari fattori come lo stress, la malattia, l'esercizio fisico e gli squilibri ormonali.

Una delle domande che vengono poste con maggior frequenza alla nostra associazione (Cistite.info APS) è se la cistite è responsabile di ritardi delle mestruazioni. La nostra risposta è NO. E' più probabile il contrario: che la cistite sia provocata dalle alterazioni ormonali responsabili dell'irregolarità mestruale.

Ma vediamo come ognuna di queste 4 fasi mestruali può incidere sull'insorgenza di una cistite.

Mestruazione La mestruazione è indice di fertilità femminile ed è un aspetto normale e naturale della vita delle donne. La prima mestruazione è chiamata menarca, l'ultima menopausa.

Avviene quando l'ovulo non viene fecondato e l'endometrio (il rivestimento interno dell'utero) inizia a sfaldarsi dando origine alla mestruazione, ossia ad un'emorragia grazie alla quale attraverso l'apertura vaginale vengono espulsi piccoli frammenti di tessuto endometriale insieme al sangue proveniente dai capillari in esso presenti.

La mestruazione di solito dura in media 5 giorni, ma la durata può variare da persona a persona. In questa fase c'è un brusco calo di estrogeni e progesterone, il follicolo (la parte dell'ovaio che accoglie l'ovulo) è molto piccolo, l'endometrio si assottiglia notevolmente, la temperatura corporea si abbassa. Per questi motivi durante le mestruazioni molte donne possono avere sintomi come crampi addominali, mal di testa, ipersensibilità, affaticamento. Di fronte al sanguinamento eccessivo (menorragia), all'assenza di mestruazioni (amenorrea) o a dolori invalidanti (dismenorrea) è sempre bene indagare.

Durante le mestruazioni di solito la sintomatologia dolorosa a livello vescicale diminuisce o scompare del tutto poiché aumentata frequenza minzionale che consente un maggior lavaggio vescicale, prevenendo l'insorgenza di infezioni urinarie. Ciò avviene a causa del brusco calo di progesterone fa sì che vengano eliminati i liquidi accumulati nella fase premestruale (quando il progesterone era ai massimi livelli).

Il calo di progesterone inoltre aumenta i movimenti intestinali e la quantità di liquidi espulsi anche attraverso le feci. Ciò provoca un cambiamento nelle scariche fecali che diventano più morbide (talvolta diarroiche) e più frequenti.

Con l'intestino vuoto e l'utero diminuito di volume diminuisce anche la pressione esercitata su vescica e nervi pelvici offrendo alla donna un momento di benessere dai dolori neuropatici.

Fase post mestruale (o follicolare o proliferativa) La fase follicolare segue la mestruazione e dura circa 8 giorni. In questa fase gli estrogeni incrementano e raggiungono il loro picco massimo. Questo incremento estrogenico fa maturare il follicolo che contiene l'ovulo fecondabile. Anche lo spessore dell'endometrio inizia ad aumentare così come il muco vaginale che raggiungerà il picco massimo in fase ovulatoria. L'aumento di estrogeni, l'incremento di lubrificazione vaginale e l'utero ancora poco ingombrante offrono alla donna un certo benessere uro-genitale.