Ciclo mestruale dopo i 40 anni: quali sono i cambiamenti?

Per la maggior parte delle donne il ciclo mestruale è un appuntamento mensile regolare che si presenta più o meno puntuale ogni 28 giorni, per circa 40 anni. Dopo il compimento del 40esimo anno d'età, tuttavia, è molto frequente che si verifichino alcune irregolarità: il ciclo tende a saltare qualche mese, varia nella durata e nell'intensità del flusso. Le cause possono essere di natura fisiologica, ma anche clinica, ed avere correlazioni con lo stile di vita, quindi soggettive.

Dopo i 40 anni, anche se soggettivo, è normale che le mestruazioni possano non essere regolari come a 20 o 30 anni. Ogni mese puà essere diverso, sia per durata che per intensità del flusso. Le mestruazioni possono interrompersi e poi riprendere. Se i disturbi, severi o meno, compaiono all'improvviso, soprattutto in caso di ciclo sempre regolare è consigliabile approfondire con una visita ginecologica ed eco transvaginale al fine di escludere la presenza di cisti alle ovaie , polipi o fibromi .

Cambiamenti nel ciclo a 40 anni

Il ciclo mestruale, in linea genereale, accompagna la donna per circa 40 anni, dai 12 anni fin dopo i 50 anni. Esiste però un momento della vita in cui il ciclo subisce variazioni da tenere necessariamente in considerazione. Solitamente, dopo i 40 anni, il flusso subisce variazioni, sia nella quantità che nella tempistica. Ciò si verifica perchè il corpo della donna, nei 10 anni che precedono la menopausa, va verso il completamento del proprio periodo fertile. Esistono diversi segnali che si manifestano dopo i 40 anni, in questo periodo di transizione, e che riguardano le mestruazioni. Ad esempio, la comparsa del ciclo potrebbe diventare meno frequente. Prima di raggiungere la menopausa, il corpo passa attraverso la premenopausa, un periodo di transizione tra fertilità e menopausa completa (definito come 12 mesi senza mestruazioni), che può durare da uno a cinque anni. Il ciclo diventa irregolare: potrebbe iniziare a saltare, questo per via dell'ovulazione. Alcuni mesi, infatti, potrebbero essere anovulatori, determinando l'assenza delle perdite ematiche. In questo caso si verifica spesso anche la comparsa dello spotting, perdite intra mestruali di sangue.

Anche i cicli possono avvicinarsi. Se ci sono donne che hanno intervalli più lunghi, ci sono anche donne che avranno cicli più brevi. Il flusso potrebbe diventare più forte. Quando le ovaie iniziano il loro normale periodo di pre-menopausa, potrebbero verificarsi sanguinamenti più abbondanti. Si parla in questo caso di menorragia. Le variazioni ormonali del periodo, inoltre, causerebbero in molte donne vampate, sudorazione notturna e ritenzione idrica.