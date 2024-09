Colesterolo e ciclo mestruale: come cambiano i valori?

Nel fegato , gli estrogeni stimolano la sintesi dell' apoproteina A1 , che può essere considerata un precursore dell'HDL . Al tempo stesso, questi ormoni diminuiscono l'attività di un enzima, la lipasi epatica. Questi fenomeni si traducono in un aumento del colesterolo HDL in circolo.

Nella donna in età fertile , il colesterolo è influenzato dagli estrogeni , gli ormoni femminili che regolano la comparsa dei caratteri sessuali, come l'alternanza delle fasi del ciclo mestruale .

Colesterolo ed estrogeni

Estrogeni: come influenzano il colesterolo nel sangue?

L'influenza degli ormoni femminili sui livelli di colesterolo e trigliceridi è nota ormai da tempo.

A partire dal secondo trimestre di gravidanza, la colesterolemia totale sale notevolmente sotto la spinta degli estrogeni prodotti dalla placenta; anche le pillole anticoncezionali con elevate concentrazioni estrogeniche, o le terapie sostitutive durante la menopausa, tendono a far salire in maniera significativa la colesterolemia totale. In entrambi i casi, l'incremento dei valori ematici di colesterolo interessa soprattutto la frazione HDL; ciò rappresenta un fattore positivo e auspicabile per ridurre il rischio cardiovascolare.

Anche per questo importante contributo, durante l'età fertile di ogni donna gli estrogeni conferiscono un'importantissima protezione nei confronti delle malattie cardiovascolari.