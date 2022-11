Chirurgia Estetica Intima: interventi più comuni e perché si sceglie

Indipendentemente dal motivo per cui si può scegliere di sottoporsi a una di queste procedure, il loro grado di successo è, in larga misura, determinato anche dalla soddisfazione del risultato finale. A tal proposito, come con qualsiasi procedura estetica, la consultazione iniziale è fondamentale e deve prevedere una discussione chiara sulle aspettative e sulla comprensione del profilo delle complicanze.