Cos'è

Chiropratica: Cos’è?

La chiropratica è una pratica di medicina alternativa, che si concentra sulla diagnosi, sul trattamento e sulla prevenzione delle malattie meccaniche del sistema muscolo-scheletrico, nella convinzione che le suddette patologie abbiano ripercussioni negative sulla funzionalità del sistema nervoso e sullo stato di salute generale dell'essere umano.

La chiropratica è una tecnica manuale, quindi chi la esegue fa uso delle mani.

Al centro della chiropratica, c'è la manipolazione della colonna vertebrale, la quale contiene il midollo spinale, una delle due componenti del sistema nervoso centrale (l'altra è l'encefalo).

La chiropratica non prevede l'utilizzo di farmaci o strumentazioni medicali.

Chiropratica: Definizione ufficiale

Secondo la definizione fornita dal Consiglio Generale di Chiropratica (in inglese General Chiropractic Council, o GCC), la chiropratica è: "una professione sanitaria che ha interessi per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione delle malattie meccaniche del sistema muscolo-scheletrico e per gli effetti che le suddette malattie hanno sulle funzioni del sistema nervoso e sullo stato di salute generale".

Chi esegue la Chiropratica: il Chiropratico

Coloro che eseguono la chiropratica sono detti chiropratici.

Il chiropratico è una figura professionale con un'abilitazione specifica in chiropratica. Un italiano, per ottenere un'abilitazione in chiropratica riconosciuta a livello internazionale, deve recarsi in quei Paesi Esteri, come gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, il Regno Unito ecc., in cui esiste una corso di laurea in chiropratica.

Chiropratica: Significato del Nome

Il termine chiropratica deriva dall'unione di due parole greche, che sono: "keir" (κειρ) e "praxis" (πραξις). La parola "keir" vuol dire "mano", mentre la parola "praxis" significa "azione". Quindi, il significato letterale di chiropratica è "azione manuale" o "azione con le mani".

Storia della Chiropratica

Secondo un giudizio unanime, l'anno di nascita della chiropratica è il 1895 e il suo fondatore – il cosiddetto "padre della chiropratica" – è il canadese Daniel David Palmer, vissuto tra il 1845 e il 1913.

In base ai principi di D.D. Palmer, molte malattie e disturbi muscolo-scheletrici sono il frutto di disallineamenti della colonna vertebrale, tali per cui il flusso di "energia vitale", che scorre all'interno del corpo umano, risulta alterato.

L'energia vitale citata da D.D. Palmer e detta anche "forza vitale" è ciò che garantisce all'essere umano il benessere e la salute del corpo, a patto che scorra senza interruzioni, fluentemente.

All'interno di questo quadro, D.D. Palmer proponeva la chiropratica come metodica capace di ristabilire il corretto flusso di energia vitale, laddove ci fosse un'ostruzione, allo scopo finale di apportare benefici tangibili al corpo umano.

Da dopo il 1895, i dibatti, in merito alla chiropratica e alla sua effettiva efficacia terapeutica, furono numerosi; del resto, l'argomento in questione era interessante e allo stesso tempo controverso e oggetto di critiche.

Per i primi studi scientifici sulla chiropratica degni di tale definizione, bisogna attendere gli anni '70 del XX Secolo; mentre per i primi riconoscimenti da parte delle comunità mediche e da parte dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), occorre aspettare gli anni '90.

In Italia, il riconoscimento legale della chiropratica è abbastanza recente; risale, infatti, al 2007.