Chi sono le persone fragili?

Introduzione

Nel corso degli ultimi anni, quelli caratterizzati dalla pandemia, in particolar modo, si è spesso utilizzato il termine "persone fragili" per la priorità nella somministrazione dei vaccini anti Covid, ad esempio, e per le misure di salvaguardia in soggetti maggiormente a rischio. Il "paziente fragile", infatti, è colui che è cronicamente a rischio di maggiori complicanze, scompensi multipli a cascata, a frequenti ricoveri ospedalieri e, in sintesi, a maggior rischio di morte o di disabilità.