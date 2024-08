Chetoacidosi Diabetica: quali sono i sintomi e cosa fare?

La chetoacidosi diabetica è una grave complicanza del diabete mellito , in modo particolare di quello insulinodipendente (di tipo I e più raramente di tipo II ); è infatti causata da un deficit assoluto di insulina , in risposta al quale l'organismo produce quantità significative di corpi chetonici .

Quali sono le cause?

Quando il glucosio non riesce ad entrare nelle cellule, queste si adattano ad utilizzare prevalentemente acidi grassi, il cui metabolismo - in assenza di adeguate quantità intracellulari di glucosio - volge verso la sintesi di sostanze chiamate chetoni o corpi chetonici.

Allo stesso tempo, vista la carenza dello zucchero, si assiste per assurdo ad un'esaltata secrezione di ormoni controinsulari (glucagone, catecolamine, cortisolo e GH), che stimolano la sintesi di glucosio (gluconeogenesi e glicogenolisi); lo zuccero di nuova formazione viene quindi riversato in circolo dove, non potendo entrare nelle cellule per assenza di insulina, aggrava la condizione iperglicemica.

L'accumulo di corpi chetonici nel sangue, l'iperglicemia e il deficit di insulina, determinano quindi i sintomi caratteristici e le complicanze della chetoacidosi diabetica, che in situazioni estreme può rivelarsi addirittura fatale.

La chetoacidosi diabetica è una complicanza acuta del diabete mellito, alla cui genesi concorrono l'iperglicemia (alti livelli ematici di glucosio), la chetonemia (accumulo di corpi chetonici nel sangue) e l'acidosi metabolica.

Quali differenze ci sono con la chetosi nelle persone sane?

Una situazione simile, ma molto meno grave (si parla semplicemente di chetosi e non di chetoacidosi), si verifica nelle persone che seguono una dieta particolarmente povera di carboidrati o rimaste a digiuno per lungo tempo.

La differenza tra queste situazioni e la chetoacidosi dei diabetici è che questi ultimi, non producendo insulina, non riescono a regolare la sintesi di corpi chetonici, che diviene esasperata e priva di controllo; inoltre, per l'incapacità di far entrare glucosio nelle cellule, si ritrovano nel paradosso di sintetizzare corpi chetonici in condizioni di iperglicemia, che come nel più vizioso dei circoli viene ulteriormente innalzata dalla secrezione di ormoni controinsulari.