Cheratopigmentazione per cambiare colore occhi: cos’è, come si fa e rischi

L'intervento per cambiare il colore degli occhi si chiama cheratopigmentazione , ma in gergo si parla anche di " tatuaggio oculare ".

La chirurgia estetica dell'impianto dell'iride artificiale sull'iride naturale e la rimozione del pigmento tramite laser sono approvate solo in alcuni Paesi. Entrambe queste tecniche sono, infatti, particolarmente rischiose e possono addirittura portare alla cecità o alla necessità di effettuare interventi per glaucoma o di cataratta . Da notare, poi, che attualmente l'impianto di iride artificiale è riservata ai pazienti a cui manca parte o tutta l'iride, a causa di lesioni o difetti congeniti; per scopo cosmetico, è considerata una pratica illegale in campo medico.

La cheratopigmentazione è un intervento di chirurgia oculare che consente di cambiare colore agli occhi . Nello specifico, si tratta di una procedura eseguita sulla cornea stessa che può essere realizzata manualmente con un ago oppure utilizzando il laser a femtosecondi per creare uno spazio nel quale viene iniettato un pigmento colorato. La cherotopigmentazione cambia in modo permanente la cornea che da trasparente diventa opaca e copre il colore naturale dell' iride .

A cosa serve la cheratopigmentazione?

La cheratopigmentazione è uno dei metodi proposti per modificare il colore degli occhi.

Chi ha sempre desiderato avere gli occhi azzurro chiari, anziché marrone scuro (per esempio), può pertanto valutare se si è idonei al percorso. Si tratta, infatti, di un'operazione che non richiede molto tempo, ma che si rivela molto delicata e non adatta a tutti: la cheratopigmentazione si esegue su una struttura altamente sensibile dell'occhio (la cornea) e prevede l'uso di un laser a femtosecondi. In altre parole, si tratta di microchirurgia non esente da complicazioni.

Da cosa dipende il colore degli occhi? Il colore degli occhi dipende dal colore dell'iride, struttura anulare costituita da tessuto pigmentato, variabile da soggetto a soggetto, con al centro un foro di diametro variabile chiamato pupilla. L'iride può essere chiara (dal blu al verde) o bruna (dal marrone al nero), in base alla quantità di pigmento, la melanina, presente nello stroma irideo (maggiore è la quantità di pigmento, più l'iride assumerà un colore scuro vicino al marrone) e dai fenomeni ottici di riflessione e di diffrazione della luce.

Quando viene indicata la cheratopigmentazione

La cheratopigmentazione è stata ideata molti anni fa per ragioni ben precise attinenti alla salute oculare: si tratta di un intervento introdotto per minimizzare:

cicatrici corneali

leucomi corneali

opacità post traumatiche in occhi non vedenti

così da migliorarne l'aspetto senza dover ricorrere alle protesi.

La cheratopigmentazione è stata utilizzata anche per trattare i sintomi visivi associati ad anomalie della cornea e dell'iride, come: aniridia, policoria e difetti traumatici dell'iride.

La cheratopigmentazione viene proposta generalmente come valida alternativa terapeutica in un gruppo selezionato di pazienti in cui le procedure chirurgiche non chirurgiche (es. lenti a contatto colorate) e ricostruttive non determinano un miglioramento funzionale o estetico.

Oggi, però, complici alcuni temi in trend sui social, la cheratopigmentazione è nota soprattutto per la sua finalità estetica e viene applicata su occhi sani e funzionanti. Qui è doveroso sottolineare che si tratta di una tecnica molto delicata, non esente da rischi, quindi occorre essere ben consapevoli di quello a cui si va incontro.