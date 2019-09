Per questo, durante l'episodio di herpes labiale , occorre prestare massima attenzione a non portare le mani dalla bocca agli occhi. In caso contrario, il virus potrebbe provocare una cheratite erpetica, gravissima complicazione oculare che può addirittura portare alla cecità.

Il virus responsabile della cheratite erpetica si trasmette per contatto diretto con liquidi biologici infetti ( sangue , saliva e lacrime) di un'altra persona o dalla madre al feto attraverso la placenta . La trasmissione del virus herpes simplex può avvenire anche in modo indiretto, utilizzando e condividendo oggetti contaminati , come asciugamani, cuscini, lenzuola o fazzoletti.

Le recidive della cheratite erpetica sono frequenti: come altri herpes virus, dopo il contagio e le prime manifestazioni della malattia, l'agente causale elude la difesa immunitaria, utilizzando la strategia della latenza. In pratica, il patogeno permane nell'organismo, nascondendosi nei gangli nervosi, senza dare segno della sua presenza. Qui il sistema immunitario e i farmaci non possono attaccarlo, poiché non replica e non genera sufficiente quantità di peptidi di derivazione virale tali da segnalare la loro presenza alle cellule T citossiche. Di norma, infatti, per neutralizzare un'infezione virale già instaurata, i linfociti T citotossici uccidono le cellule infettate.

Quando si trovano nello stato di quiescenza all'interno delle cellule umane, gli herpes virus non provocano problemi; la latenza può durare diverse settimane, mesi, anni o perfino per tutta la vita. In alcune circostanze, poi, soprattutto quando le difese immunitarie si abbassano, l'herpes virus si riattiverà determinando un episodio di malattia. Una volta terminata la fase di replicazione, l'agente virale tende infine a tornare indietro per rinchiudersi nei gangli nervosi, mantenendo così il ciclo che sta alla base della persistenza dell'infezione.

Questa caratteristica si riflette anche sull'andamento della cheratite erpetica: nel tempo, la reiterazione dell'infezione da herpes simplex può condurre a ipoestesia corneale, ulcerazione, cicatrizzazione permanente e riduzione della vista.

In alcuni casi, dopo il primo contagio, il virus dell'herpes simplex può rimanere silente anche per tutta la vita.