Cheilite (Infiammazione delle Labbra): Cos’è? Cause, Sintomi e Cura

Anche la mimica del viso può sollecitare l'area infiammata, inducendo una sensazione di tensione , prevalentemente a livello di guance o mento , nonostante non siano interessate in modo diretto dalle lesioni.

La cheilite è spesso bilaterale (quindi si manifesta su entrambi i lati della bocca), ma può essere anche monolaterale.

Cheilite: come si riconosce?

La cheilite si manifesta generalmente con secchezza, screpolature o fissurazioni che partono spesso dal bordo o dagli angoli della bocca. La presenza di queste lesioni rende difficile mangiare, ridere e masticare.

Al contempo, la cheilite comporta:

Dolore : viene percepito come una sensazione urente , continuativa e persistente, a livello delle labbra e della cute circostante;

: viene percepito come una , continuativa e persistente, a livello delle labbra e della cute circostante; Arrossamento : l'area interessata dalla cheilite può evidenziare un eritema , segno comunemente considerato come l' espressione di un'infiammazione ;

: l'area interessata dalla cheilite può evidenziare un , segno comunemente considerato come l' ; Secchezza : in qualche caso, la cheilite comporta uno scolo laterale di saliva , specie durante la notte, che contribuisce ad irritare ulteriormente l'area lesa e provoca un forte senso di bruciore ;

: in qualche caso, la cheilite comporta uno , specie durante la notte, che contribuisce ad irritare ulteriormente l'area lesa e provoca un forte senso di ; Prurito : in presenza della cheilite o durante il trattamento, è possibile avvertire una sensazione pruriginosa; se il paziente non resiste allo stimolo di grattarsi, contribuisce ad acuire l'infiammazione, irritando ulteriormente la zona;

: in presenza della cheilite o durante il trattamento, è possibile avvertire una sensazione pruriginosa; se il paziente non resiste allo stimolo di grattarsi, contribuisce ad acuire l'infiammazione, irritando ulteriormente la zona; Desquamazione: se lo stato infiammatorio è protratto, l'area lesa va incontro ad uno sfaldamento con perdita degli strati più superficiali della pelle. La desquamazione comporta la presenza di crosticine bianche o giallastre che, sollevandosi, possono lasciare piccole erosioni.

Altri segni che possono manifestarsi in caso di cheilite sono:

Gonfiore dell'area infiammata (nota: l'edema labiale non è sempre presente quale sintomo della cheilite);

dell'area infiammata (nota: l'edema labiale non è sempre presente quale sintomo della cheilite); Suppurazione : la presenza di pus si associa alla presenza di un'infezione batterica;

: la presenza di pus si associa alla presenza di un'infezione batterica; Vescicole o bollicine sulle labbra;

Erosioni o ulcerazioni;

Macerazione della pelle.

Cheilite: possibile evoluzione dell'infiammazione

In generale, le manifestazioni della cheilite riflettono il processo infiammatorio in atto e l'entità del danno tissutale e comprendono:

Screpolature e piccoli taglietti, simili ad abrasioni o crosticine : è il quadro di presentazione della cheilite più comune; in qualche caso, è possibile la progressione in una vera e propria ragade.

: è il quadro di presentazione della cheilite più comune; in qualche caso, è possibile la progressione in una vera e propria ragade. Ulcerazioni : caratterizzano, di solito, le fasi più tardive di un'affezione non trattata;

: caratterizzano, di solito, le fasi più tardive di un'affezione non trattata; Atrofia: il tessuto perde trofismo, cioè nutrimento e vitalità.

Cheilite: complicanze

La cheilite può essere invalidante per chi ne soffre: oltre ad essere molto dolorosa, l'infiammazione delle labbra produce amimia del volto e può degenerare ulteriormente. Quando la cheilite evolve in una ragade vera e propria, il trattamento è più complesso e, nei casi estremi, può evolvere in una neoplasia.

In qualche caso, poi, la cheilite cronicizza: se non viene trattata in maniera poco adeguata o quando il soggetto non ha difese immunitarie efficaci, il problema può ripresentarsi a distanza di qualche tempo.