Cheilite Attinica: come si manifesta?

La cheilite attinica colpisce quasi esclusivamente il labbro inferiore, sebbene l'alterazione possa svilupparsi anche su quello superiore.

Clinicamente, la patologia si presenta con lesioni cheratosiche che possono rendere il profilo del labbro scarsamente definito per la comparsa di elementi biancastri, di estensione variabile e distribuzione irregolare, tra il bordo cutaneo e quello rosso delle labbra.

La cheilite attinica più avanzata si manifesta, invece, con:

Arrossamento ;

; Ispessimento (ipercheratosi);

(ipercheratosi); Desquamazione.

La comparsa di placche e croste irregolari indicano un'ulteriore progressione in senso aggressivo della patologia. Talvolta, compaiono anche fissurazioni, ulcerazioni e perdita del normale colorito rosso nella zona di transizione tra la cute della faccia e la mucosa labiale. Anche questi segni rappresentano il campanello d'allarme per una possibile trasformazione tumorale.

Cheilite Attinica: possibili complicanze

La cheilite attinica è una lesione precancerosa, quindi potrebbe avere un'evoluzione negativa in senso neoplastico. Per tale motivo, la diagnosi precoce è importante, così come il trattamento per prevenirne la degenerazione.