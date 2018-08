Cheilite Angolare: come si presenta?

La presentazione clinica della cheilite angolare è variabile. Il sintomo cardine è il dolore, che viene accentuato da tutti i movimenti della bocca. Anche la mimica del viso che mettono in tensione l'area lesa (come se la stirassero) può indurre la sensazione dolorosa, prevalentemente a livello di guance o mento.

In particolare, le manifestazioni riflettono l'entità del danno tessutale e comprendono:

Screpolature e piccoli taglietti, simili ad abrasioni o crosticine : quadro di presentazione più comune; il rischio più consistente è quello della progressione in una vera e propria ragade.

: quadro di presentazione più comune; il rischio più consistente è quello della progressione in una vera e propria ragade. Ulcerazioni : caratterizzano, di solito, le fasi più tardive di un'affezione non trattata;

: caratterizzano, di solito, le fasi più tardive di un'affezione non trattata; Atrofia: il tessuto perde trofismo, cioè nutrimento e vitalità.

In qualche caso, la cheilite angolare cronicizza: se non viene trattata in maniera poco adeguata o quando il soggetto non ha difese immunitarie efficaci, il problema può ripresentarsi a distanza di tempo.

Cheilite Angolare: come si manifesta?

La cheilite angolare si manifesta con fissurazioni che partono dal bordo o dagli angoli della bocca. La presenza di queste lesioni rende difficile mangiare, ridere e masticare.

I sintomi caratteristici della cheilite angolare riflettono il processo infiammatorio in atto e comprendono:

Dolore : viene percepito come una sensazione urente , continuativa e persistente, a prescindere dalle azioni che sta svolgendo il paziente;

: viene percepito come una , continuativa e persistente, a prescindere dalle azioni che sta svolgendo il paziente; Arrossamento : l'area interessata dalla cheilite angolare può evidenziare un eritema , segno comunemente considerato come l' espressione di un'infiammazione ;

: l'area interessata dalla cheilite angolare può evidenziare un , segno comunemente considerato come l' ; Secchezza : spesso, la cheilite angolare comporta uno scolo laterale di saliva , specie durante la notte, che contribuisce ad irritare ulteriormente l'area lesa e provoca un forte senso di bruciore ;

: spesso, la cheilite angolare comporta uno , specie durante la notte, che contribuisce ad irritare ulteriormente l'area lesa e provoca un forte senso di ; Prurito : in presenza della cheilite angolare o durante il trattamento, è possibile avvertire una sensazione pruriginosa; se il paziente non resiste allo stimolo di grattarsi, contribuisce ad acuire l'infiammazione, irritando ulteriormente la lesione;

: in presenza della cheilite angolare o durante il trattamento, è possibile avvertire una sensazione pruriginosa; se il paziente non resiste allo stimolo di grattarsi, contribuisce ad acuire l'infiammazione, irritando ulteriormente la lesione; Desquamazione: se lo stato infiammatorio è protratto, l'area lesa va incontro ad uno sfaldamento, da cui consegue la perdita degli strati più superficiali della pelle.

Altri segni che possono manifestarsi in caso di cheilite angolare sono:

Edema : il gonfiore dell'area lesa non è sempre presente;

: il gonfiore dell'area lesa non è sempre presente; Suppurazione : la presenza di pus si associa alla presenza di un'infezione batterica ed è un reperto di frequente riscontro;

: la presenza di pus si associa alla presenza di un'infezione batterica ed è un reperto di frequente riscontro; Macerazione della pelle.

Cheilite Angolare: quali sedi coinvolge?

Nella maggior parte dei casi, la boccarola è limitata ai margini laterali della bocca, nella zona di passaggio dalla mucosa delle labbra alla cute del viso, e non coinvolge le regioni contigue, come, ad esempio, la guancia o il mento. Nel dettaglio, la regione di confine tra le labbra e la cute che viene colpita dalla cheilite angolare viene definita muco-cutanea e, nel contesto di tale disturbo, appare spesso come una superficie abrasa.

La cheilite angolare è spesso bilaterale (quindi si manifesta su entrambi i lati della bocca).