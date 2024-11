Che farmaco prendere per il mal di testa da alcol? Rimedi

Perché viene mal di testa dopo una sbornia?

Il mal di testa - in questi casi, meglio inquadrato come cefalea a grappolo - si manifesta in moltissime persone che bevono eccessivamente alcolici.

Spesso, tuttavia, questo problema si presenta anche "senza esagerare"; possono bastare uno o due bicchieri per scatenare un certo dolore al capo.

La bevanda più spesso accusata di questi effetti in chi beve con moderazione è il vino rosso. I consumatori, spesso, tendono a dare la colpa ai cosiddetti solfiti; questi, in realtà, non possono dare origine a un effetto simile - peraltro, sono presenti anche nel vino bianco. Di recente, si è avanzata l'ipotesi che possano essere invece responsabili alcuni polifenoli, molecole dal potere antiossidante che, però, hanno anche degli effetti vascolari - ma ciò non significa che debbano essere respobsabili di mal di testa.

Il meccanismo responsabile è ancora poco chiaro, ma pare siano coinvolti primariamente altri meccanismi; più precisamente, sono indagate l'istamina e la tiramina. L'istamina deriva dall'amminoacidi istidina e la tiramina dall'amminoacido tirosina. Entrambe possono attraversare la barriera emato-encefalica, e tutte e due sono coinvolte nei meccanismi di vaso-costrizione e vaso-dilatazione.

L'eccessiva apertura o chiusura dei vasi è proprio uno dei fattori studiati nell'innesco del mal di testa. Non si esclude, inoltre, che ciò che il bevitore "paga" a posteriori della sbornia non sia un effetto diretto, ma un effetto "rimbalzo", come risposta ad uno stimolo precedente eccessivo.

Vediamo ora come possiamo rimediare.