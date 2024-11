Che cos’è il declino cognitivo?

Più passano gli anni e più il cervello è soggetto a cambiamenti che riguardano le funzioni cognitive, comportamentali ed emotive. Con l' invecchiamento dunque è normale sperimentare un rallentamento di alcune funzioni intellettive. Se la compromissione è minima, e porta a piccole dimenticanze e conseguenze che possono creare qualche problema a livello personale ma non arrivano a compromettere le attività della vita quotidiana, non bisogna preoccuparsi.

Quelli appena descritti sono i campanelli di allarme più diffusi del declino cognitivo. Tuttavia, bisogna considerare che questa condizione si manifesta in modo diverso da persona a persona, anche in relazione a fattori come stato di salute, circostanze di vita, stile di vita, capacità sviluppate negli anni precedenti.

Quando è meglio consultare il medico?

Si consiglia di richiedere un parere medico di fronte a un qualsiasi sintomo sospetto, in alcuni casi, però, farlo diventa ancora più importante. In particolare, è meglio farsi vedere quando il rallentamento o la perdita delle funzioni cognitive è significativo e ha ripercussioni sullo svolgimento delle attività quotidiane.

Sentirsi disorientati in luoghi un tempo abituali, ripetere sempre le stesse domande, riconoscere con difficoltà amici e familiari, sentirsi frustrati dalle difficoltà di comunicazione, essere soggetti a cambiamenti di umore o personalità, essere più ansiosi o aggressivi, per esempio, sono tutti segnali da non sottovalutare.

Quando i deficit mentali diventano importanti infatti potrebbero non essere più fisiologici ma dipendere da malattie specifiche.