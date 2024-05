La cervicale porta dolore al seno?

Il dolore al seno è uno dei disturbi più comuni tra le donne di età compresa tra i 15 e i 40 anni. Ciò che serve sapere è che non si tratta sempre di un sintomo funzionale (riferibile a cambiamenti fisiologici) o patologie mammarie. Non è raro, infatti, che il dolore riferito al seno dipenda da cause esterne o problematiche che nulla hanno a che vedere con le mammelle.

Il dolore al seno da cervicale è più comune nelle donne in premenopausa e perimenopausa, ma anche le donne in postmenopausa possono raramente sviluppare il disturbo.

Il dolore al seno associato alla cervicale è in alcune occasioni un dolore sordo , mentre altre volte viene riportato come pesantezza, senso di oppressione o bruciore nel tessuto mammario. Nella maggior parte dei casi, il dolore è localizzato nel quadrante superiore esterno del seno e, talvolta, può irradiarsi al braccio ipsilaterale .

Un dolore che si presenta soprattutto in perimenopausa o in menopausa localizzato in un punto preciso, a fitte, persistente o che peggiora nel tempo, oppure associato a secrezione (ematica siero -ematica o acquosa-limpida), merita sempre un approfondimento diagnostico.

Sebbene la maggior parte dei casi di dolore al seno siano lievi e facilmente gestibili, non è consigliabile ritardare la diagnosi di cancro al seno o di una causa grave non correlata al seno.

Trattamento e rimedi

Come alleviare il dolore al seno da cervicale

Per pianificare il trattamento più adeguato ed efficace, i medici devono conoscere con precisione le cause alla base dell'insorgenza del dolore cervicale associato alla mastodinia. Le strategie per alleviare questo sintomo, infatti, sono molteplici ed occorre intervenire in modo mirato sui fattori che lo hanno scatenato. Purtroppo, non tutte le condizioni patologiche all'origine del dolore cervicale possono essere curate, in quanto degenerative e/o progressive, ma possono essere tenute sotto controllo o alleviate dal punto di vista sintomatologico con farmaci antinfiammatori, miorilassanti e altri medicinali, sempre previo consiglio del medico.

Farmaci

Nel caso in cui il dolore cervicale sia di origine patologica, il medico può indicare il ricorso a farmaci topici (cerotti medicati, creme o pomate da applicare direttamente sulla zona) o sistemici (prescritti in caso di una sintomatologia grave; questi medicinali sono da assumere per via orale o altra via di somministrazione).

Nella fase acuta, il trattamento può prevedere l'assunzione di analgesici, antinfiammatori (es. FANS) e, talvolta, miorilassanti per limitare il dolore cervicale e consentire il movimento articolare. In casi particolari, è possibile ricorrere a corticosteroidi, limitatamente alle gravi infiammazioni. Occorre prestare attenzione, però, a non abusare di questi medicinali, in quanto, alla lunga, producono effetti collaterali non indifferenti.

Rimedi

Se il dolore al seno è dovuto alla cervicale, esistono diversi rimedi sintomatici, in aggiunta alle cure farmacologiche eventualmente necessarie:

Lo stile di vita è altrettanto importante. Il regolare movimento può aiutare ad evitare l'insorgere del disturbo, rinforzare la muscolatura e mantenere la funzione articolare. Attività motorie utili sono, ad esempio, il nuoto e le cosiddette ginnastiche "dolci", come lo yoga.

Altri consigli per prevenire il dolore cervicale sono quelli di limitare il più possibile alcol e fumo, così come seguire una dieta che sia ben equilibrata e senza eccessi, soprattutto per quanto riguarda il sale e gli alimenti grassi.

Prosegui con la lettura di:

Potrebbe interessare anche: