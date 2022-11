Cerotti per smettere di russare: come scegliere i migliori

Uno dei metodi più semplici e alla portata di tutti per combattere la roncopatia sono i cerotti per smettere di russare. Piccoli cerottini che, se applicati sul naso prima di coricarsi, danno benefici alla respirazione, diminuendo in alcuni casi questo comune disturbo. Oggi andiamo a capire meglio come agiscono questi cerotti, se realmente sono efficaci e in quali casi possono essere utilizzati.

Cerotti per smettere di russare: funzionano davvero?

In molti si domandano se questi piccoli cerotti siano davvero capaci di combattere la roncopatia. La risposta è "sì", ma non in tutti i casi. Dipende tutto dalla causa primaria che provoca la roncopatia. Cerchiamo di essere più chiari: i cerotti per smettere di russare sono efficaci nel momento in cui l'individuo russa per ostruzioni delle vie respiratorie. In caso di congestione nasale, dunque.

Shutterstock

Come agiscono i cerotti per non russare

I cerotti in questione, infatti, agiscono andando a distendere le narici e permettendo a maggiore aria di entrare, diminuendo - in questo modo - i rumori del russare. Non a caso sono anche definiti cerotti dilatatori. E' dunque importante utilizzare questo prodotto farmaceutico solo in caso di brutto raffreddore. Se la roncopatia deriva da altri disturbi, meglio sottoporsi ad una visita otorinolaringoiatra che possa meglio valutare le cause.