Cellulite e Ritenzione Idrica: Quali Differenze e Come Distinguerle

Spesso, si sente parlare di cellulite e di ritenzione idrica in modo interscambiabile, utilizzando un termine come sinonimo l'uno dell'altro. In realtà, sono due problematiche diverse , ma strettamente correlate per il coinvolgimento del sistema circolatorio.

In alcuni casi, la ritenzione idrica è il segno di una patologia sottostante: per esempio, può indicare la presenza di un serio problema a livello di cuore o reni oppure può essere determinata da allergie e infiammazioni. In simili situazioni, il ricorso ai rimedi naturali per contrastare questo disturbo non si rivela utile, ma è necessario sottoporsi ad idonee terapie (farmacologiche e non) prescritte dal medico.

Nella maggior parte dei casi, la tendenza a trattenere i liquidi nel corpo è determinata semplicemente da uno stile di vita sbagliato (sedentarietà, dieta non equilibrata ecc.) e, con una semplice correzione, può migliorare in modo significativo.

Se l' edema ristagna per lungo tempo (cioè non è transitorio), conduce all' ipertrofia degli adipociti e predispone ad un' infiammazione .

La cellulite può apparire in forme diverse anche in base alla fase di sviluppo:

SI TRATTA DI RITENZIONE IDRICA SE premendo con un dito sulla pelle si forma, intorno alla zona in cui si esercita la pressione, un alone bianco.

Altra distinzione importante da fare è quella tra cellulite e "semplice" adiposità localizzate (cuscinetti): anche quest'ultima, se si pizzica la parte provoca la comparsa della pelle a buccia d'arancia e dolore localizzato. L' adiposità localizzata è, però, caratterizzata da un aumento in volume e numero delle cellule adipose, non in una loro alterazione. Panniculopatia edematosa fibrosclerotica (cellulite) è un termine che evidenzia bene il quadro istologico: si tratta di un processo cronico-degerativo del tessuto coinvolto.

Nelle persone in sovrappeso , le adiposità in eccesso possono influire negativamente sulla circolazione, creando una situazione favorevole al formarsi della cellulite.

La cellulite è una lipodistrofia localizzata del tessuto connettivo sottocutaneo accompagnata da ritenzione idrica localizzata a livello del derma. La ritenzione idrica è, quindi, una delle principali cause che contribuisce al problema, nonostante la cellulite non dipenda necessariamente (ed esclusivamente) da questa.

Se consideriamo i diversi stadi progressivi di quest'ultima, potremmo considerare la ritenzione idrica come uno degli elementi predisponenti e favorenti l'insorgenza della cellulite . Nella sua prima fase, quest'ultima è caratterizzata, infatti, da un accumulo di liquidi che tendono a ristagnare nei tessuti e possono evolvere in un edema ricorrente del tessuto connettivo, evidente per la comparsa del caratteristico aspetto disomogeneo, in seguito alla compressione della parte.

Cellulite e ritenzione idrica NON sono sinonimi, nonostante si tenda, talvolta, a confonderle. Come anticipato, infatti, la ritenzione idrica è un accumulo di liquidi, il cui effetto fisiologico può contribuire allo sviluppo della cellulite, vera e propria alterazione del tessuto sottocutaneo.

Cosa Fare: Trattamenti e Consigli

Quanto contano l’Alimentazione e l’Attività Fisica?

L'attività fisica praticata con regolarità e costanza è molto importante per migliorare la circolazione e contrastare l'accumulo di tessuto adiposo. Camminare a passo sostenuto, pedalare e praticare sport aerobici sono efficaci contro la cellulite.

Gli sport in acqua, come il nuoto, sono l'ideale per sviluppare armoniosamente la muscolatura, stimolare il ritorno venoso e favorire l'eliminazione dei ristagni idrici. Di contro, la sedentarietà porta progressivamente ad un aumento del tessuto adiposo (grasso) e favorisce la stasi linfatica.

Per quanto riguarda l'alimentazione, invece, è indispensabile ridurre drasticamente il sale, che favorisce la ritenzione idrica. Vanno limitati anche insaccati, cibi ricchi di zuccheri semplici e grassi saturi, alcolici e bibite dolcificate, che favoriscono la stasi linfatica e l'accumulo di liquidi e tossine. Da preferire, invece, sono le diete equilibrate che prevedono frutta e verdura fresca (agrumi, kiwi, ananas, frutti rossi e altri), legumi, fibre e carni magre, come pollo e pesce. Bere molta acqua, almeno due litri al giorno, poi, depura l'organismo e favorisce l'eliminazione delle scorie attraverso i reni.

Curare l'alimentazione, masticare non frettolosamente e non eccedere in quantità sono tutte regole che giocano dunque un ruolo importante nel prevenire sia la ritenzione idrica, sia la cellulite.

Cosmetici Anticellulite: Funzionano?

I cosmetici anticellulite non sono inutili e possono dare risultati, ma andrebbero usati con costanza tutto l'anno, almeno una volta al giorno e non solamente durante i mese prima della "prova costume". Certamente, questi prodotti non fanno miracoli, ma possono agire sugli inestetismi della cellulite, migliorando l'idratazione e l'elasticità della cute, soprattutto se associati ad un massaggio drenante, che stimola il microcircolo linfatico aiutando il corpo a liberarsi da scorie e liquidi in eccesso. I più efficaci sono formulati con complessi di principi attivi dalle proprietà drenanti (come centella, ippocastano, edera, estratti di ananas e ginseng), in associazione con sostanze lipolitiche (come caffeina e L-carnitina).

Buoni risultati si possono ottenere con tecniche medicali e trattamenti estetici come la cavitazione, gli ultrasuoni, la laser terapia, la pressoterapia, il linfodrenaggio e la radiofrequenza. Altre tipologie di trattamento per il corpo riguardano, invece, il rassodamento e la tonificazione di specifiche aree del corpo. Queste terapie consentono di facilitare la ricompattazione dei tessuti della pelle.