Celiachia e Tiroide

Va sottolineato, inoltre, come l'associazione tra morbo celiaco e tireopatie autoimmuni non sia consequenziale ; ciò significa che le malattie autoimmuni della tiroide possono essere diagnosticate sia prima che in tempi successivi rispetto al riscontro della malattia celiaca.

Ruolo della Dieta

Alcuni studi hanno osservato come la prevalenza di malattia tiroidea autoimmune nella popolazione celiaca sia proporzionale alla durata di esposizione al glutine; in altre parole, tanto più tardiva è la diagnosi e tanto maggiore è il rischio che il morbo celiaco sia associato a disturbi autoimmuni della tiroide.

Per la stessa ragione, una dieta priva di glutine sembra in grado di influenzare positivamente il decorso di queste tireopatie, ma non mancano le eccezioni sottolineate da numerosi studi che in merito esprimono un parere contrario.

Pertanto, non è ancora chiaro se e quanto la tiroidite autoimmune in pazienti celiaci dipenda dalla durata e dall'intensità dell'esposizione al glutine, e viceversa.

In caso di ipotiroidismo associato a celiachia, per esempio, si è visto come una dieta aglutinata permetta in molti casi di ridurre la posologia della terapia sostitutiva con L-tiroxina; tale effetto potrebbe comunque essere in massima parte dovuto al miglior assorbimento intestinale del farmaco, derivante dal ripristino della normale struttura e funzionalità della mucosa enterica.