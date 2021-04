Cos’è Definizione di Cefalea Cefalea è il termine scientifico utilizzato per indicare il mal di testa, cioè un dolore a qualsiasi parte del capo (incluso viso, interno del cranio e cuoio capelluto) o alla parte superiore del collo. Shutterstock Le cefalee sono distinte in primarie e secondarie, a seconda che siano un problema in sé o la conseguenza di una patologia, come trauma cranico o cervicale, disturbi circolatori cerebrali, infezioni, infiammazione, epilessia, intossicazioni o abuso di determinate sostanze (alcolici, droghe, analgesici), malattie del cranio, collo, orecchie, naso, denti, bocca e altre, disturbi psichiatrici, malattie internistiche (per es. ipertensione, anemia). Le cefalee sono uno dei motivi più comuni di consultazione medica.

Forme di Cefalea Diversi sono i sistemi che permettono di classificare le cefalee. Il più riconosciuto è la "Classificazione Internazionale delle Cefalee" (ICHD), redatto dalla International Headache Society e approvato dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), che distingue le cefalee primarie in base ai sintomi e le forme secondarie in base alla loro eziologia. Lo scopo di questi sistemi di classificazione consiste nel fornire agli operatori sanitari uno strumento per agevolare il riconoscimento dei diversi tipi di mal di testa, quindi formulare una diagnosi specifica e, conseguentemente, adottare la strategia terapeutica più efficace. Per semplificare, le forme di cefalea sono distinte fondamentalmente in tre categorie: Cefalee primarie;

Cefalee secondarie;

Nevralgie craniche e dolori facciali centrali o primari e altre cefalee. Cefalee Primarie Le forme primarie di cefalea costituiscono un disturbo fine a sé, cioè non dipendono da un'altra patologia. Le cefalee primarie sono: Cefalea tensiva ;

; Cefalea a grappolo ;

; Emicrania (senza aura, con aura). Cefalea tensiva Cefalea a grappolo Emicrania Tipo di dolore Costrittivo Trafittivo e lancinante Pulsante Localizzazione Bilaterale Unilaterale Unilaterale Intensità Da lieve a moderata Grave Da Moderata a grave Durata Da 30 minuti a diverse ore Da 15 minuti a 3 ore Da 4 a 72 ore Frequenza Variabile Ricorrenza periodica Variabile Altri sintomi Sensibilità alla luce o al rumore, senza vomito o nausea (lieve nella forma cronica) e senza aura. Trae beneficio dall'attività fisica o dal movimento Blefaroptosi, miosi, congestione nasale e lacrimazione. La posizione sdraiata peggiora il dolore Nausea e/o vomito, sensibilità al movimento, luce e rumore. Può presentarsi con o senza aura. Aggravata dalle normali attività di routine Chi è più a rischio Sesso femminile Sesso maschile Sesso femminile Tutte queste forme di cefalea primaria possono essere: Episodiche : le crisi dolorose hanno una frequenza occasionale e sporadica, presentandosi per meno di 15 giorni al mese.

: le crisi dolorose hanno una frequenza occasionale e sporadica, presentandosi per meno di 15 giorni al mese. Croniche: il dolore compare con una frequenza elevata, per almeno 15 giorni al mese e per più di sei mesi, senza rispondere efficacemente alla terapia e associandosi spesso a disabilità. L'emicrania è la forma che tende con maggior facilità a cronicizzare. Accanto alle forme primarie vere e proprie, esistono mal di testa associati a specifici fattori scatenanti, che non sono sintomo, né conseguenza di una malattia organica. Esempi: cefalea da coito, farmaci, freddo, post traumatica e sindrome pre mestruale. Cefalee Secondarie Le cefalee secondarie possono rappresentare un sintomo aspecifico, in quanto possono associarsi a numerose diverse condizioni, che riconoscono le cause più svariate. Posta questa considerazione, esistono disturbi che determinano tra i sintomi caratteristici proprio la cefalea, i più frequenti dei quali sono: Ipertensione;

Insufficienza respiratoria cronica;

Lupus eritematoso sistemico;

Malattie infiammatorie intestinali (morbo di Crohn, colite ulcerosa);

Mononucleosi infettiva;

Tiroidite di Hashimoto. Le cefalee secondarie possono essere causate anche da condizioni patologiche molto gravi (es. trauma cranico, emorragie intracerebrali e ictus) e, se si associano ad altri sintomi "allarmanti", non devono essere trascurate. Fortunatamente, le cefalee secondarie "pericolose" rappresentano solo una piccola percentuale dei casi. Se il dolore alla testa si manifesta improvvisamente, con un'intensità peggiore rispetto a quanto si sia mai sperimentato, e se questo si associa ad altri sintomi che non possono essere riferiti al mal di testa è necessario riferire urgentemente la condizione al proprio medico. Nevralgie Craniche, Dolori Facciali e altre Cefalee Le nevralgie craniche descrivono un gruppo di cefalee che si verificano fondamentalmente per l'infiammazione dei nervi cranici e/o cervicali, i quali diventano la fonte del dolore alla testa. Ad esempio, la nevralgia del trigemino rappresenta una sintomatologia che interessa la terminazione nervosa localizzata nel volto, nella parte anteriore del cranio e nella cavità orale, e deputata alla trasmissione di stimoli motori e sensitivi al cervello e viceversa. Anche diverse forme di dolore facciale e una varietà di altre cause di cefalea sono incluse in questa categoria.

Cause Cefalea: Quali sono le Cause principali? Shutterstock La cefalea è causata dall'alterazione dei meccanismi e dei processi fisiologici che attivano e/o coinvolgono strutture sensibili allo stimolo del dolore, localizzate in alcune zone della testa e del collo: periostio del cranio, muscoli, nervi, arterie e vene, tessuti sottocutanei, occhi, orecchie, seni paranasali e mucose. Non è ancora chiaro, tuttavia, il motivo per cui questi segnali dolorosi vengano inizialmente attivati. Nella maggior parte dei casi, la cefalea rappresenta il risultato dell'interazione tra predisposizione genetica, cause esogene (interne all'organismo) e fattori scatenanti (cioè gli stimoli che innescano le alterazioni). Meccanismi esogeni Modificazione dei vasi sanguigni che irrorano il cervello: dilatazione, restrizione, compressione di arterie e vene;

Compressione, trazione o infiammazione dei nervi cranici;

Infiammazione, contrattura o compressione dei muscoli extracranici e cervicali;

Infiammazione delle meningi. Fattori scatenanti e/o aggravanti Stress fisico ed emotivo;

Alcuni alimenti;

Abuso o mancato consumo di caffeina;

Calo di zuccheri dovuto a un digiuno prolungato;

Postura scorretta;

Malocclusione;

Sbalzi climatici;

Odori e rumori intensi;

Alterazioni del ritmo sonno-veglia;

Fumo e alcol;

Alcuni farmaci;

Rapporti sessuali;

Uso del computer. Curiosità: Perché la Cefalea è più frequente in Primavera? Alcune persone notano un intensificarsi degli attacchi di mal di testa tra aprile e giugno. Questo peggioramento è legato alle condizioni di instabilità tipiche della stagione primaverile. Tra i fattori scatenanti rientrano le variazioni atmosferiche, soprattutto quando si verificano in modo brusco e repentino nell'arco della stessa giornata (es. alternanza sole-pioggia). Un attacco di cefalea può comparire anche in seguito all'eccessiva esposizione al sole o al vento o in concomitanza con l'arrivo di perturbazioni, come i temporali. Possono favorire la comparsa del mal di testa anche i cambiamenti dei ritmi sonno-veglia. Durante i cambiamenti di stagione, infatti, l'orologio interno dell'organismo deve adattarsi alle ore di luce, processo reso ancora più difficile dal ritorno all'ora legale.

Diario della Cefalea Come va compilato Il "diario del mal di testa" è un registro dove annotare, ogni volta che si manifesta un attacco di cefalea, le attività svolte, i cibi consumati, eventuali farmaci assunti ed altre situazioni alle quali ci si è esposti prima della sua comparsa. A cosa serve Shutterstock Queste indicazioni sono utili per comprendere quali fattori predispongono con più facilità alla cefalea. Inoltre, annotare in modo accurato i sintomi avvertiti più frequentemente prima o durante le crisi dolorose aiuta il medico ad inquadrare meglio la situazione. La compilazione del diario consente di monitorare l'andamento degli attacchi di cefalea nel tempo e determinare l'efficacia dell'eventuale approccio terapeutico intrapreso. Quali Informazioni devono comparire nel Diario Il diario deve contenere le informazioni relative a: Riferimenti temporali : data e ora dell'attacco;

: data e ora dell'attacco; Dolore : di che tipo è (costrittivo, pulsante, oppressivo o trafittivo); quanto è intenso (lieve, moderato, severo ed invalidante), dove è localizzato (monolaterale, bilaterale, frontale, occipitale ecc.); quanto dura e con quale frequenza compare;

: di che tipo è (costrittivo, pulsante, oppressivo o trafittivo); quanto è intenso (lieve, moderato, severo ed invalidante), dove è localizzato (monolaterale, bilaterale, frontale, occipitale ecc.); quanto dura e con quale frequenza compare; Altri sintomi associati : sono presenti altre manifestazioni in concomitanza dell'attacco di cefalea? Sono presenti nausea, fastidio per luci e rumori, disturbi visivi, vomito e formicolii alle mani?

: sono presenti altre manifestazioni in concomitanza dell'attacco di cefalea? Sono presenti nausea, fastidio per luci e rumori, disturbi visivi, vomito e formicolii alle mani? Fattori scatenanti : fisici (il dolore compare dopo uno sforzo fisico o dopo aver mantenuto per lungo tempo una particolare postura?), emotivi (si stanno vivendo momenti di stress o di ansia?), ambientali (il mal di testa è comparso in concomitanza con bruschi cambiamenti metereologici, in seguito all'eccessiva esposizione al sole o dopo un'escursione in montagna?), ormonali (la cefalea è comparsa prima o durante il ciclo mestruale, nei primi mesi di gravidanza o in seguito alla sospensione della pillola?) ed alimentari (consumo di formaggi, agrumi, cioccolato o cibi contenenti glutammato monosodico, digiuno e disidratazione)

: fisici (il dolore compare dopo uno sforzo fisico o dopo aver mantenuto per lungo tempo una particolare postura?), emotivi (si stanno vivendo momenti di stress o di ansia?), ambientali (il mal di testa è comparso in concomitanza con bruschi cambiamenti metereologici, in seguito all'eccessiva esposizione al sole o dopo un'escursione in montagna?), ormonali (la cefalea è comparsa prima o durante il ciclo mestruale, nei primi mesi di gravidanza o in seguito alla sospensione della pillola?) ed alimentari (consumo di formaggi, agrumi, cioccolato o cibi contenenti glutammato monosodico, digiuno e disidratazione) Farmaci assunti: riportare il nome o la categoria di appartenenza dei medicinali eventualmente usati, gli effetti ottenuti, il dosaggio e la durata della terapia.