Cefalea: perché si manifesta? Tipi, sintomi e rimedi

Cos'è la cefalea? Cefalea è il termine scientifico utilizzato per indicare il mal di testa, cioè un dolore a qualsiasi parte del capo (incluso viso, interno del cranio e cuoio capelluto) o alla parte superiore del collo. Le cefalee sono uno dei motivi più comuni di consultazione medica.

Cause Cosa può causare la cefalea? La cefalea è causata dall'alterazione dei meccanismi e dei processi fisiologici che attivano e/o coinvolgono strutture sensibili allo stimolo del dolore, localizzate in alcune zone della testa e del collo: periostio del cranio, muscoli, nervi, arterie e vene, tessuti sottocutanei, occhi, orecchie, seni paranasali e mucose. Non è ancora chiaro, tuttavia, il motivo per cui questi segnali dolorosi vengano inizialmente attivati. Nella maggior parte dei casi, la cefalea rappresenta il risultato dell'interazione tra predisposizione genetica, cause esogene (interne all'organismo) e fattori scatenanti (cioè gli stimoli che innescano le alterazioni). Meccanismi esogeni Modificazione dei vasi sanguigni che irrorano il cervello: dilatazione, restrizione, compressione di arterie e vene;

Compressione, trazione o infiammazione dei nervi cranici;

Infiammazione, contrattura o compressione dei muscoli extracranici e cervicali;

Infiammazione delle meningi. Fattori scatenanti e/o aggravanti Stress fisico ed emotivo;

Alcuni alimenti;

Abuso o mancato consumo di caffeina;

Calo di zuccheri dovuto a un digiuno prolungato;

Postura scorretta;

Malocclusione;

Sbalzi climatici;

Odori e rumori intensi;

Alterazioni del ritmo sonno-veglia;

Fumo e alcol;

Alcuni farmaci;

Rapporti sessuali;

Uso del computer. Curiosità: perché la cefalea è più frequente in primavera? Alcune persone notano un intensificarsi degli attacchi di mal di testa tra aprile e giugno. Questo peggioramento è legato alle condizioni di instabilità tipiche della stagione primaverile. Tra i fattori scatenanti rientrano le variazioni atmosferiche, soprattutto quando si verificano in modo brusco e repentino nell'arco della stessa giornata (es. alternanza sole-pioggia). Un attacco di cefalea può comparire anche in seguito all'eccessiva esposizione al sole o al vento o in concomitanza con l'arrivo di perturbazioni, come i temporali. Possono favorire la comparsa del mal di testa anche i cambiamenti dei ritmi sonno-veglia. Durante i cambiamenti di stagione, infatti, l'orologio interno dell'organismo deve adattarsi alle ore di luce, processo reso ancora più difficile dal ritorno all'ora legale.