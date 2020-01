Cos’è la Cefalea Oftalmica La cefalea oftalmica è una forma di mal di testa accompagnata da alterazioni della vista. Di solito, il dolore colpisce solo un lato del cranio e compare entro un'ora dall'insorgenza dei sintomi visivi (anch'essi a coinvolgimento monolaterale). La cefalea oftalmica è di carattere pulsante e presenta un'intensità moderata-grave. Questa forma di mal di testa può aggravarsi con il movimento (ad esempio, camminando o salendo dei gradini). Oltre ai problemi visivi, la cefalea oftalmica può associarsi a manifestazioni neurologiche transitorie, come aumento della sensibilità ai suoni, nausea e vomito.

Cause Le cause della cefalea oftalmica non sono state individuate in modo definitivo. Tuttavia, è noto che questa forma di mal di testa dipenda dall'innescarsi di particolari meccanismi, tra cui un'alterazione del sistema di regolazione del dolore e da un'anomala risposta a livello neurologico a determinati stimoli. Quest'alterata reattività è comune a quasi tutte le persone colpite da cefalea oftalmica e risulta favorita da condizioni di vario tipo (es. disidratazione, affaticamento visivo, stress ecc.). Fattori predisponenti Alla base della cefalea oftalmica, pare sia implicata una combinazione di fattori genetici e vascolari: Cause genetiche : in alcuni soggetti affetti da questa forma di cefalea, sono state identificate specifiche anomalie ereditarie;

: in alcuni soggetti affetti da questa forma di cefalea, sono state identificate specifiche anomalie ereditarie; Cause vascolari: il disturbo può risultare da una riduzione temporanea del flusso sanguigno (vasocostrizione), provocata dall'improvviso restringimento dei vasi che irrorano il bulbo oculare e le strutture ad esso correlate. La cefalea oftalmica può essere associata, inoltre, a specifiche patologie della vista, come: Difetti visivi non corretti (miopia, ipermetropia o astigmatismo);

(miopia, ipermetropia o astigmatismo); Affaticamento degli occhi (astenopia);

(astenopia); Malattie oculari che rendono difficoltosa la visione (come nel caso della cataratta). Talvolta, la cefalea oftalmica può originare da un'infiammazione del nervo trigemino. Fattori aggravanti e/o scatenanti I fattori che possono favorire o aggravare un episodio di cefalea oftalmica sono numerosi e comprendono: Disidratazione;

Caldo eccessivo:

Altitudini elevate;

Fumo;

Ansia e tensione emotiva;

Stili di vita stressanti;

Ipertensione;

Ipoglicemia;

Fluttuazione dei livelli ormonali (mestruazioni, assunzione di contraccettivi orali e menopausa);

Cattiva postura;

Farmaci;

Eccessivi stimoli afferenti (es. luci lampeggianti, odori e rumori forti);

Esposizione al sole;

Consumo di particolari alimenti, digiuno o dieta non equilibrata (es. eccesso di sodio o abuso di insaccati, formaggi stagionati, nitriti, glutammato, aspartame e cioccolato);

Scarsa qualità del sonno o alterazioni dei ritmi di sonno/veglia. La cefalea oftalmica può essere anche la conseguenza di affezioni sistemiche di varia natura, come l'aterosclerosi, il lupus eritematoso sistemico o l'anemia falciforme. In altre parole, il mal di testa è un sintomo che viene indotto da una concomitante patologia. Chi è più a rischio Le persone che tendono a sviluppare la cefalea oftalmica sono soprattutto le giovani donne (di solito, entro i 40 anni d'età). Inoltre, il disturbo si verifica più comunemente nei soggetti che hanno una predisposizione personale o familiare a manifestare un'emicrania con aura.

Sintomi e Complicazioni La cefalea oftalmica si manifesta con attacchi ripetuti di mal di testa di tipo emicranico, associato a disturbi visivi. Ogni episodio dura da pochi minuti a diverse ore. La cefalea oftalmica può interferire temporaneamente con alcune attività, come la lettura o la guida. Cefalea oftalmica: disturbi visivi I sintomi visivi che accompagnano gli attacchi di cefalea oftalmica sono completamente reversibili. Di solito, queste manifestazioni durano dai 5 ai 20 minuti (non si protraggono mai per più di un'ora). Il mal di testa persiste, invece, più a lungo (dalle 4 ore fino a casi limite di 2-3 giorni). I sintomi visivi associati alla cefalea oftalmica comprendono: Fotofobia (aumento della sensibilità alla luce);

Aumento della lacrimazione;

Visione di macchie cieche, scure o colorate, fisse o scintillanti nel campo visivo (scotomi);

Percezione di lampi di luce o flash in assenza di luce (fotopsie);

Perdita parziale della vista o cecità temporanea. Mal di testa nella cefalea oftalmica: caratteristiche Il mal di testa che accompagna la cefalea oftalmica colpisce solo un lato del cranio. Il dolore compare entro un'ora dai problemi alla vista e, di solito, è di carattere pulsante e d'intensità grave-moderata. La cefalea oftalmica può aggravarsi durante lo svolgimento di attività quotidiane (es. camminando o salendo dei gradini) e può essere associata a: Repulsione per il cibo, nausea e/o vomito (nelle crisi particolarmente forti);

Ipersensibilità o fastidio per odori (osmofobia) e rumori (fonofobia);

Vertigini;

Diminuzione della forza muscolare;

Formicolii, sensazione di intorpidimento e riduzione della sensibilità di un arto o di metà del corpo (tipicamente, le parestesie iniziano in una mano, si diffondono al braccio e possono coinvolgere l'emivolto omolaterale);

Perdita di sensibilità del palato;

Difficoltà ad esprimersi verbalmente ed articolare le parole (disturbi del linguaggio di tipo afasico);

Impaccio nei movimenti di un'estremità.

Diagnosi In caso di cefalea oftalmica, è consigliabile effettuare una visita oculistica molto approfondita. La diagnosi di questo tipo di mal di testa è spesso considerata "di esclusione"; altre condizioni possono provocare, infatti, problemi visivi simili. L'aspetto più importante da tenere in considerazione è che, durante un episodio di cefalea oftalmica, i sintomi visivi sono monolaterali, cioè coinvolgono un solo occhio. Un medico può diagnosticare la cefalea oftalmica esaminando l'anamnesi personale e familiare, raccogliendo informazioni relative ai sintomi sperimentati dal paziente. Diagnosi differenziale Prima di formulare la diagnosi di cefalea oftalmica, è importante escludere altre possibili cause di cecità monoculare transitoria (amaurosis fugax), quali: Gravi problemi agli occhi (es. trombosi retiniche);

Conseguenze di un ictus o quelle di un trauma cranico;

Dissecazione carotidea;

Neurite ottica.