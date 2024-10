Cefalea oftalmica: cos'è? Perché dipende dalla vista? Sintomi e cura

La cefalea oftalmica è una particolare forma di mal di testa accompagnata da sintomi visivi e/o fenomeni neurologici. Non è considerata grave, ma l'insieme di questi disturbi può interferire temporaneamente con alcune attività quotidiane, come la lettura o la guida.

La cefalea oftalmica può essere anche la conseguenza di affezioni sistemiche di varia natura, come l' aterosclerosi , il lupus eritematoso sistemico o l' anemia falciforme . In altre parole, il mal di testa è un sintomo che viene indotto da una concomitante patologia.

La cefalea oftalmica può essere associata, inoltre, a specifiche patologie della vista, come:

Tra i fattori che possono scatenare questa forma di mal di testa rientrano anche i difetti della vista non corretti (vizi refrattivi, quali miopia , ipermetropia o astigmatismo ) e la nevralgia del nervo trigemino . La cefalea oftalmica può essere favorita, inoltre, dall' astenopia ( affaticamento degli occhi) o da patologie che rendono difficoltosa la visione (come la cataratta ).

Le cause della cefalea oftalmica non sono ancora del tutto chiare. Tuttavia, sembra che questa forma di mal di testa possa dipendere principalmente dalla vasocostrizione dei vasi sanguigni che irrorano l'occhio e le sue strutture, da cui scaturisce una temporanea riduzione del flusso ematico locale.

I sintomi visivi che accompagnano gli attacchi di cefalea oftalmica sono completamente reversibili . Di solito, queste manifestazioni durano dai 5 ai 20 minuti (non si protraggono mai per più di un'ora). Il mal di testa persiste, invece, più a lungo (dalle 4 ore fino a casi limite di 2-3 giorni).

La cefalea oftalmica può interferire temporaneamente con alcune attività, come la lettura o la guida.

Prima di formulare la diagnosi di cefalea oftalmica, è importante escludere altre possibili cause di cecità monoculare transitoria ( amaurosis fugax ), quali:

L'aspetto più importante da tenere in considerazione è che, durante un episodio di cefalea oftalmica, i sintomi visivi sono monolaterali, cioè coinvolgono un solo occhio.

In caso di cefalea oftalmica, è consigliabile effettuare una visita oculistica molto approfondita. La diagnosi di questo tipo di mal di testa è spesso considerata "di esclusione"; altre condizioni possono provocare, infatti, problemi visivi simili.

Come si cura?

Nei soggetti che presentano episodi di cefalea oftalmica poco frequenti, il trattamento è esclusivamente sintomatico e prevede l'assunzione di analgesici ed antinfiammatori da automedicazione, come l'ibuprofene ed il naprossene. In caso di attacchi ricorrenti o particolarmente gravi è indicata, invece, una terapia di profilassi.

Come far passare la cefalea oftalmica?

Affrontare in modo adeguato la cefalea oftalmica, aiuta a ridurre la frequenza degli attacchi e ne limita i disagi associati.

Il primo passo da attuare per gestire e prevenire gli episodi di cefalea oftalmica consiste nel ridurre o, se possibile, eliminare i fattori scatenanti, attuando alcune modificazioni dello stile di vita (es. abitudini legate al sonno o dieta). Se il controllo di questi stimoli è inefficace, è possibile ricorrere alla terapia farmacologica.

In ogni caso, l'approccio più appropriato alla cefalea oftalmica deve sempre tenere in considerazione le indicazioni individuali stabilite dal medico, formulate in relazione all'entità del disturbo, alla sintomatologia ed alle esigenze personali del paziente.

Trattamento sintomatico

Nei soggetti che manifestano pochi episodi di cefalea oftalmica nel corso di un anno, il trattamento farmacologico è mirato ad alleviare il dolore e controllare rapidamente la sintomatologia associata all'attacco di mal di testa.

Tra i farmaci più utilizzati nella terapia sintomatica rientrano gli anti-infiammatori non steroidei (FANS, come l'aspirina o l'ibuprofene) ed i triptani (principi attivi vasocostrittori).

Trattamento preventivo

In alcuni casi, contro la cefalea oftalmica è utile ricorrere ad una terapia farmacologica di profilassi o preventiva.

Quando il disturbo si presenta spesso (almeno 5 crisi al mese) oppure i sintomi sono molto gravi, un neurologo specializzato nella cura delle cefalee può indicare una terapia di profilassi, finalizzata a ridurre la frequenza e la gravità degli attacchi. Questo tipo di trattamento farmacologico prevede l'assunzione regolare di farmaci, spesso su base giornaliera.

Le principali classi di medicinali sono:

Beta-bloccanti e calcio-antagonisti : modulano il tono dei vasi sanguigni e regolano i meccanismi implicati nel dolore;

: modulano il tono dei vasi sanguigni e regolano i meccanismi implicati nel dolore; Antidepressivi triciclici : come amitriptilina o nortriptilina, agiscono prevalentemente sui recettori della serotonina;

: come amitriptilina o nortriptilina, agiscono prevalentemente sui recettori della serotonina; Anticonvulsivanti: come divalproex sodico e topiramato, agiscono sulla soglia del dolore e sull'ipereccitabilità cerebrale.

Il medico sceglierà se prescriverli sia in base alla frequenza degli attacchi di cefalea oftalmica che all'età del paziente; seguire le sue indicazioni aiuta ad affrontare il problema nel modo migliore possibile.

Rimedi: cosa fare in caso di cefalea oftalmica?

Una strategia utile per contrastare la cefalea oftalmica è l'uso di occhiali per correggere eventuali disturbi o prevenire l'affaticamento eccessivo degli occhi.

Altro intervento efficace per prevenire il disturbo consiste nell'agire su tutti quelli che possono essere i fattori ambientali.

In caso di cefalea oftalmica causata da stress, ad esempio, è possibile ricorrere a rimedi naturali, quali l'assunzione di infusi di valeriana, camomilla e melissa ad azione calmante, così come la pratica dello yoga.

Qualche consiglio per far passare il mal di testa da vista

Alcuni accorgimenti dietetico-comportamentali possono contribuire ad attenuare i sintomi della cefalea oftalmica. Questi comprendono: