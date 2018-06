Come anticipato, il calore utilizzato per cauterizzare i tessuti produce, infatti, la coagulazione delle proteine dei tessuti organici circostanti la ferita, con effetto emostatico .

Il ricorso a questa tecnica è possibile nella dieresi, cioè quando occorre realizzare la separazione, allo stesso modo di un bisturi, di alcuni tessuti (come i legamenti) o di piccoli organi da asportare (es. appendice). In tal caso, l'incisione praticata con la cauterizzazione ha il grande vantaggio di essere emostatica.

La cauterizzazione è utile nell'incisione di organi molto vascolarizzati, dove si applica come mezzo di emostasi preventiva (fegato, milza, peduncoli vascolari ecc.).

Il cauterio viene usato anche in sede di laparoscopia per interventi addominali e nella lisi di piccole aderenze fra le anse intestinali. Altre possibili indicazioni sono il trattamento chirurgico di emorroidi, fistole anali e tessuti infetti (favo, flemmoni necrotizzanti ecc.).

Cauterizzazione in dermatologia

In ambito dermatologico, la cauterizzazione viene usata soprattutto per il trattamento e/o la rimozione di piccoli tumori superficiali, imperfezioni o escrescenze cutanee di vario tipo, quali:

Cauterizzazione in ginecologia

In ginecologia, la cauterizzazione viene impiegata per la rimozione dei condilomi acuminati, anche conosciuti come "verruche veneree", poiché rappresentano una malattia a trasmissione sessuale altamente contagiosa.

La cauterizzazione può essere utilizzata anche per eliminare un polipo cervicale benigno o per il trattamento di piccole piaghe del collo dell'utero (diatermocoagulazione o DTC). Nella chirurgia ginecologica, questo trattamento può essere utilizzato per la sterilizzazione tubarica.

Altre possibili applicazioni

Epistassi : la cauterizzazione permette un rapido arresto dell'emorragia, per questo viene raccomandata per ripetuti casi di sanguinamento dal naso;

: la cauterizzazione permette un rapido arresto dell'emorragia, per questo viene raccomandata per ripetuti casi di sanguinamento dal naso; Patologie della cornea.

In alcuni Paesi, la cauterizzazione viene utilizzata anche per praticare l'amputazione (per prevenire la morte da gravi perdite di sangue) e la circoncisione infantile (metodo molto discusso, in quanto può danneggiare gravemente i genitali maschili).