Premessa

Il diabete mellito, o più semplicemente diabete, è una malattia metabolica causata da alterazioni dell'insulina, un ormone fondamentale per mantenere nella norma i livelli di glucosio (zucchero) nel sangue.

Esistono diverse tipologie di diabete mellito, alcune decisamente più comuni e note di altre. Tra le tipologie più comuni, figurano il diabete di tipo 1, il diabete di tipo 2 e il diabete gestazionale; tra le meno comuni, invece, rientrano, il cosiddetto diabete secondario e il diabete MODY.

La caratteristica che accomuna tutte le tipologie di diabete mellito è l'iperglicemia, ossia l'alta concentrazione di glucosio nel sangue.

Cause di diabete Le cause del diabete sono riassumibili in tre punti: Ridotta disponibilità di insulina . Per capire: c'è meno insulina di quanta ne servirebbe all'organismo per il suo corretto funzionamento; Impedimento alla normale azione dell'insulina . Per capire: l'insulina è presente, ma l'organismo non riesce a farne buon uso; Combinazione dei due sopraccitati fattori . Per capire: l'insulina nell'organismo è poca e non funziona in modo adeguato. Nei prossimi capitoli di questo articolo, il lettore troverà una descrizione accurata delle cause del diabete di tipo 1, del diabete di tipo 2 e del diabete gestazionale.

Si ricorda ai lettori che a produrre l'insulina – ossia l'ormone attorno a cui verte il diabete mellito – sono le cellule beta delle isole di Langerhans del pancreas.

Cause diabete tipo 1 Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune. A causarla, infatti, è un malfunzionamento del sistema immunitario – cioè la barriera dell'organismo contro virus, batteri e altre minacce simili – il quale, riconoscendo come estranee le cellule beta pancreatiche delle isole di Langerhans, le aggredisce e le distrugge. Chiaramente, con la distruzione delle cellule beta pancreatiche delle isole di Langerhans, vengono a mancare il sistema di produzione dell'insulina e la conseguente insulina, che serve a regolare i livelli di glucosio nel sangue.

In breve : la causa del diabete di tipo 1 è una ridotta disponibilità di insulina, dovuta alla perdita, per distruzione, delle cellule pancreatiche deputate alla produzione di questo ormone.

Sulla base dei loro studi, medici ed esperti in materia ritengono che l'insorgenza del diabete di tipo 1 dipenderebbe da una combinazione tra precisi fattori genetici, che conferiscono una certa predisposizione allo sviluppo della malattia in questione, e fattori ambientali, come per esempio alcune infezioni virali o un certo regime dietetico, che agiscono da elementi concretizzanti la suddetta predisposizione.

Ruolo dei fattori ambientali sulla comparsa del diabete di tipo 1 Secondo le teorie più attendibili, la predisposizione genetica al diabete di tipo 1 si concretizzerebbe nella malattia vera e propria, nel momento in cui il soggetto interessato contrae una certa infezione virale; in altre parole, i soggetti predisposti geneticamente al diabete di tipo 1 svilupperebbero quest'ultimo, soltanto dopo aver contratto una certa malattia virale.

Per assurdo, ammettendo sempre che le teorie in questione siano corrette, se non avesse luogo il contatto tra l'individuo geneticamente predisposto e l'agente patogeno scatenante il diabete di tipo 1, quest'ultimo non insorgerebbe.

Dettagli di come il sistema immunitario distrugge le isole di Langerhans Nel diabete di tipo 1, a innescare il processo distruttivo ai danni delle isole di Langerhans del pancreas sono alcuni anticorpi anomali, chiamati nel caso specifico autoanticorpi anti-insula pancreatica (“insula” significa isola). Infatti, oltre ad aggredire le cellule beta pancreatiche delle suddette isole di Langerhans, questi autoanticorpi anti-insula pancreatica fungono da attivatori di altre cellule “ribelli” del sistema immunitario, le quali completano l'opera di distruzione. Cosa accade nel diabetico di tipo 1? Nel malato di diabete di tipo 1, la produzione di insulina subisce una riduzione drastica, che in alcuni casi può giungere perfino al suo completo azzeramento.

L'unico momento della malattia, in cui è ancora possibile osservare una soddisfacente secrezione di insulina, è la fase iniziale, ossia quando il diabete di tipo 1 fa la sua comparsa. La conferma diagnostica della presenza di una certa attività secretoria può arrivare dal dosaggio nel sangue del cosiddetto peptide C, un elemento costituente il precursore dell'insulina. Fattori di rischio del diabete di tipo 1 In breve, i fattori di rischio del diabete di tipo 1 sono: Una storia familiare di diabete di tipo 1;

L'esposizione a certi virus;

Alcuni fattori dietetici, come per esempio la ridotta assunzione di vitamina D o l'assunzione precoce di latte vaccino;

La provenienza da particolari aree geografiche, come per esempio la Svezia o la Finlandia.

Cause diabete tipo 2 Nel diabete di tipo 2, l'iperglicemia può dipendere da due alterazioni: l'insolita resistenza dei tessuti all'azione dell'insulina (insulino-resistenza) e la scarsa produzione di insulina da parte delle cellule beta pancreatiche delle isole di Langerhans (deficit di secrezione dell'insulina).

Queste due alterazioni possono agire singolarmente oppure, come accade nella maggior parte delle circostanze, tendono a sommarsi l'una all'altra; in ogni caso, l'effetto finale è sempre una condizione di iperglicemia.

È interessante far notare al lettore che, nel diabete di tipo 2, la resistenza dei tessuti all'azione dell'insulina comporta un'iperstimolazione delle isole di Langerhans, le quali, però, sono del tutto impreparate a esaudire anche solo in modo minimamente soddisfacente la richiesta di maggiore insulina. Tutto ciò, oltre a decretare l'incremento della glicemia al di sopra dei valori di normalità, determina anche la brusca accelerazione del processo di declino, che coinvolge le cellule del pancreas destinate alla produzione di insulina.

In breve : le possibili cause del diabete di tipo 2 sono l'insensibilità dei tessuti all'azione dell'insulina e il progressivo declino, fino alla perdita completa, della capacità propria delle isole di Langerhans di produrre insulina.

Come nel caso del diabete di tipo 1, anche nel caso del diabete di tipo 2, medici e scienziati ritengono che la condizione in questione (con tutte le sue particolarità sopradescritte) dipenda da una combinazione tra fattori genetici predisponenti e fattori ambientali.

Tra i fattori ambientali di maggiore rilievo, figurano: L' obesità . L'aumento del peso corporeo comporta un aumento nella sintesi di trigliceridi, i quali, essendo in eccesso, vanno ad accumularsi anche nelle cellule pancreatiche. L'accumulo di trigliceridi nelle cellule pancreatiche diminuisce la funzione di quest'ultime;

. L'aumento del peso corporeo comporta un aumento nella sintesi di trigliceridi, i quali, essendo in eccesso, vanno ad accumularsi anche nelle cellule pancreatiche. L'accumulo di trigliceridi nelle cellule pancreatiche diminuisce la funzione di quest'ultime; La sedentarietà . Studi scientifici hanno dimostrato che l'esercizio fisico ostacola l'insorgenza del diabete di tipo 2;

. Studi scientifici hanno dimostrato che l'esercizio fisico ostacola l'insorgenza del diabete di tipo 2; L' invecchiamento . Attendibili ricerche mediche hanno osservato che l'età avanzata contribuisce a rendere manifesti i difetti genetici che sono alla base del diabete di tipo 2;

. Attendibili ricerche mediche hanno osservato che l'età avanzata contribuisce a rendere manifesti i difetti genetici che sono alla base del diabete di tipo 2; Una dieta ricca di zuccheri semplici . L'assorbimento degli zuccheri semplici richiede molta insulina. Pertanto, in una persona predisposta al diabete mellito, l'assunzione di troppi zuccheri semplici ha l'effetto di esaurire la capacità, già limitata per motivi genetici, delle cellule beta del pancreas di produrre insulina.

. L'assorbimento degli zuccheri semplici richiede molta insulina. Pertanto, in una persona predisposta al diabete mellito, l'assunzione di troppi zuccheri semplici ha l'effetto di esaurire la capacità, già limitata per motivi genetici, delle cellule beta del pancreas di produrre insulina. L' ipertensione ;

; Livelli di colesterolo HDL (il cosiddetto “colesterolo buono”) inferiori o uguali a 35 mg/ml;

(il cosiddetto “colesterolo buono”) inferiori o uguali a 35 mg/ml; Livelli di trigliceridi maggiori o uguali a 250 mg/ml. Molto spesso, nelle persone con diabete di tipo 2, il declino della produzione di insulina da parte delle isole di Langerhans ha avuto inizio circa 10 anni prima della diagnosi della suddetta malattia, diagnosi che avviene solitamente quando la funzione delle cellule beta pancreatiche è ridotta del 70%. Cosa accade nel diabetico di tipo 2? Nel malato di diabete di tipo 2, è possibile assistere a un fenomeno particolare, per cui la produzione di insulina è normale o addirittura aumentata, ma, nonostante questo, non soddisfa le necessità del soggetto interessato.

Il prolungato deficit di insulina riguardante il paziente comporta, a lungo andare, l'ulteriore peggioramento della diminuita sensibilità dei tessuti del corpo all'azione dell'ormone. In altre parole, nel malato di diabete di tipo 2, si assiste a un progressivo peggioramento dell'insulino-resistenza. Fattori di rischio del diabete di tipo 2 Brevemente, i fattori di rischio del diabete di tipo 2 sono: Il sovrappeso e l'obesità;

La sedentarietà;

Una storia familiare di diabete di tipo 2;

L'appartenenza alla popolazione nera, ispanica, indiana d'America e asioamericana;

L'età avanzata;

Una storia passata di diabete gestazionale;

L'ovaio policistico;

L'ipertensione;

Elevati livelli di trigliceridi e bassi livelli di colesterolo HDL.

Cause diabete gestazionale Esclusivo del mondo femminile, il diabete gestazionale è una possibile conseguenza degli sconvolgimenti ormonali che caratterizzano lo stato di gravidanza.

Entrando maggiormente nei dettagli, a causare il diabete gestazionale può essere l'insulino-resistenza derivante dall'azione di alcuni ormoni della placenta (insulino-resistenza che non è adeguatamente contrastata da una maggiore produzione di insulina, da parte delle isole di Langerhans del pancreas).

In altre parole, il diabete gestazionale insorge quando, di fronte alla condizione di insulino-resistenza imposta da alcuni ormoni della placenta, il pancreas non è in grado di rispondere con una maggiore produzione di insulina (maggiore produzione di insulina che, invece, ha luogo nelle donne incinte prive di diabete gestazionale).

Alcune curiosità sul diabete gestazionale Secondo alcune statistiche, il diabete gestazionale colpirebbe il 4-8% delle donne incinte.

In genere, è una condizione transitoria, che sparisce al termine della gravidanza; più raramente, è una condizione che può trasformarsi in diabete di tipo 2. Fattori di rischio del diabete gestazionale In sintesi, i fattori di rischio del diabete gestazionale sono: L'età superiore ai 25 anni;

Una storia familiare di diabete di tipo 2;

Il sovrappeso o l'obesità prima della gravidanza;

L'appartenenza alla popolazione nera, ispanica, indiana d'America e asioamericana.

Cause diabete MODY La dicitura “diabete MODY” include una serie di forme di diabete, la cui causa è la mutazione di uno di quei geni fondamentali per la corretta produzione di insulina, da parte delle cellule beta pancreatiche delle isole di Langerhans.

Esempi di malattie monogeniche a trasmissione autosomica dominante, le forme di diabete MODY si caratterizzano per un'iperglicemia moderata e l'insorgenza in giovane età.

Curiosità: cosa vuol dire MODY

La sigla MODY è l'acronimo inglese di Maturity Onset Diabetes of the Young, che in italiano potrebbe tradursi come “diabete dell'età adulta nel giovane”.