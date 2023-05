Cause del dolore al basso ventre da sdraiati

Introduzione Il dolore addominale improvviso può essere un evento che provoca ansia e timore perché può essere attribuito a qualsiasi cosa, dal bruciore di stomaco all'infarto. Il più delle volte non si tratta di una conseguenza di grave entità, e anzi, è legato ad una manifestazione fisiologica (come i dolori mestruali nelle donne, ad esempio), ma osservando attentamente i sintomi e controllando intensità e durata del dolore è possibile capire se e quanto avvertire il proprio medico. Se il dolore addominale peggiora in posizione sdraiata, infatti, ciò è dovuto a una forma di bruciore di stomaco o indigestione.

Dolore basso ventre: cause Reflusso gastrico

Indigestione

appendicite,

occlusione intestinale,

ulcere

colica biliare

stitichezza persistente

diarrea

diverticolite

malattie infiammatorie intestinali

sindrome del colon irritabile

sindrome premestruale

dismenorrea (ciclo mestruale doloroso) ...

cistiti

pielonefriti. .

colica renale

infarto

rapporti sessuali

ematemesi

Dolore basso addome: localizzazione, durata, tipo Il dolore al basso ventre si caratterizza in base a localizzazione, durante, tipologia e intensità. Localizzazione del Dolore al Basso Ventre In funzione della causa scatenante, i dolori al basso ventre possono localizzarsi al centro della parte inferiore dell'addome, sul lato destro, oppure sul lato sinistro. Durata del Dolore al Basso Ventre I dolori al basso ventre possono manifestarsi come dolori acuti, dolori cronici (generalmente considerati tali quando la loro durata è superiore a 6 mesi) o dolori ciclici (come avviene, ad esempio, nel caso dei dolori mestruali); Tipologia e Intensità del Dolore al Basso Ventre I dolori che si localizzano al basso ventre possono manifestarsi come stimoli dolorosi sordi oppure crampiformi. L'intensità dei dolori al basso ventre può variare, sia in funzione della causa scatenante e della sua gravità, sia in funzione della sensibilità di ciascun individuo

Cause gastriche Bruciore di stomaco

Reflusso gastroesofageo

Indigestione Bruciore di stomaco. Il bruciore di stomaco è caratterizzato da una sensazione di bruciore o disagio dopo aver mangiato, e in genere peggiora in posizione sdraiata o piegata. Si verifica quando il contenuto dello stomaco risale occasionalmente nell'esofago. Malattia da reflusso gastroesofageo. La malattia da reflusso gastroesofageo è una condizione in cui il contenuto dello stomaco fuoriesce all'indietro dallo stomaco all'esofago, causando frequenti bruciori. Questa condizione può portare a danni esofagei se non trattata. Altri sintomi sono nausea dopo aver mangiato, difficoltà a deglutire e mal di gola, tra gli altri. Indigestione. L'indigestione è una vaga sensazione di disagio nella parte superiore dell'addome durante o subito dopo aver mangiato. Può essere causato da eccesso di cibo, mangiare troppo velocemente, bere troppo alcol, mangiare cibi piccanti o grassi e stress. Tra gli altri disturbi scatenanti il dolore al basso addome, ci sono: stitichezza persistente. diarrea. sindrome del colon irritabile. Dolore addominale da appendicite: come riconoscerlo Il dolore al basso ventre è spesso associato all'appendicite. Ne è il sintomo più significativo, compare quasi sempre come attacco di forte intensità. Questo dolore può nascere nell'area centro-ombelicale, quindi spostarsi entro alcune ore sul lato inferiore destro dell'addome. Il dolore persiste e può essere aggravato da colpi di tosse, respiri profondi, movimenti e palpazione dell'area, mentre tende a diminuire sdraiandosi. È molto importante precisare che a volte il dolore associato all'appendicite si localizza in sedi diverse, ad esempio a livello inguinale, lombare o nella parte superiore destra dell'addome. In questi casi il sintomo può essere confuso con una colica biliare o renale.

Altre cause Mentre la maggior parte delle cause del dolore addominale sono minori, alcune possono essere pericolose per la vita. Se il dolore è intenso e persistente e/o i sintomi tendono a peggiorare e non regredire, è consigliabile consultare immediatamente un medico. Possibili cause pericolose del dolore possono essere: appendicite, occlusione intestinale, ulcere o infarto.