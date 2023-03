Cataratta: come ridurre il rischio con le buone abitudini

Che cos’è la cataratta

Le cataratte sono aree torbide che si formano sopra la lente dell'occhio; più precisamente per cataratta si intende la progressiva opacizzazione del cristallino, la lente interna dell'occhio che ha la funzione di mettere a fuoco le immagini sulla retina. In condizioni normali, i raggi luminosi che provengono dall'esterno entrano nell'occhio tramite la pupilla, passano attraverso la cornea e vengono focalizzati dal cristallino, quindi vengono proiettati sulla retina, che li mette a fuoco e li trasforma in impulsi elettrici.

In caso di cataratta, invece,i raggi luminosi che entrano nell'occhio non riescono ad attraversare il cristallino opacizzato, di conseguenza, le immagini proiettate sulla retina risultano sbiadite e poco nitide.

Ecco perchè le persone che hanno la cataratta vedono male e presentano un perenne annebbiamento della vista che impedisce loro di compiere le normali azioni quotidiane, come leggere, guidare, distinguere le persone. La malattia può colpire uno o entrambi gli occhi: in ogni caso, nelle fasi iniziali in genere il cristallino è morbido, più diventa via via sempre più consistente, peggiorando i sintomi.