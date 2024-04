Carta igienica: sai che può influenzare la salute intima?

Cosa può fare la carta igienica alle parti intime?

La carta igienica è un insidioso, quanto banale colpevole di irritazioni intimi. Dopotutto, la si usa tutti i giorni proprio per mantenere il benessere delle proprie parti intime; per questo motivo, non si considererebbe mai la carta igienica come il motivo di infiammazione, cistite o infezioni (o quanto meno potrebbe essere l'ultima cosa a cui si attribuisce la colpa). Eppure: vuoi per predisposizione a particolari condizioni (vulvite, allergie a profumi ecc.), vuoi per il fatto che si usa in modo non corretto per la fretta o altro motivo, la carta igienica può rivelarsi un fattore di rischio per il benessere di vulva e vagina.

Carta igienica: come influenza la salute intima

Avere una vagina comporta alcune verità inevitabili: per esempio, meglio sapere che giorno del mese sia per non farsi cogliere impreparati all'arrivo delle mestruazioni (a tal proposito, vedi come usare correttamente il calendario mestruale), così come è bene sapere che cos'è la sindrome da shock tossico se si usano gli assorbenti interni.

Tuttavia, esistono alcuni aspetti igienici che potrebbero essere trascurati o dati per scontati: tra le domande che (forse) non ci si sarebbe mai poste potrebbero essere correlate all'uso della carta igienica? Ad esempio: la carta igienica può provocare dei micro tagli sulla vulva o scatenare una reazione allergica? Sembra un dubbio estremizzato, ma, in breve, sì: la carta igienica può effettivamente danneggiare vulva (genitali esterni) e vagina (genitali interni) in più di un modo. Chiaramente, non è un evento che può capitare tutti i giorni, ma proprio come qualsiasi cosa che viene a contatto con le parti intime, c'è la possibilità che causi irritazione o infezione, semplicemente seguendo i passaggi routinari, ovvero asciugandosi dopo aver usato il bagno.

Prosegui con la lettura per sapere quali cose strane - ma assolutamente realistiche - può fare l'insospettabile carta igienica alla salute intima.