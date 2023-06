Carotenosi: cos’è la carotenemia e perché la pelle diventa arancione

Cos’è Cos’è la Carotenosi (Carotenemia) La carotenosi (nota anche come carotenodermia) è una condizione clinica caratterizzata dalla pigmentazione arancione della pelle (xantoderma) e da un aumento dei livelli di beta-carotene nel sangue (carotenemia). Shutterstock Nella maggior parte dei casi, la condizione segue il consumo prolungato ed eccessivo di alimenti ricchi di carotene (come carote, zucca e patate dolci) o di integratori. La carotenosi è considerata un segno significativo, ma generalmente si tratta di una condizione innocua e reversibile; il rischio maggiore è che possa essere confusa con l'ittero (occasionalmente, la carotenemia può presentarsi con colorazione del palato), evenienza esclusa con gli esami del sangue. A tal proposito, un particolare importante è che la pigmentazione tipica della carotenosi risparmia sempre le sclere e le mucose (a differenza dell'ittero). Oltre ai termini già indicati, la carotenosi viene indicata anche come xanthaemia, ipercarotenosi o carotenoderma.

Diagnosi Come viene diagnosticata la Carotenosi? Il medico può diagnosticare la carotenosi sulla base dell'anamnesi (descrizione delle abitudini dietetiche incluse) e di un esame fisico per valutare le aree della pelle con pigmentazione gialla o arancione. Se la causa non è chiara, deve essere eseguito uno screening per altre condizioni che possono verificarsi con la carotenemia. Esami per la diagnosi di Carotenemia La carotenosi derivante dalla dieta di solito non richiede conferma di laboratorio. Tuttavia, il medico può prescrivere esami del sangue per convalidare la diagnosi. La carotenemia può essere confermata da un livello elevato di beta-carotene, un livello normale o leggermente elevato di vitamina A e risultati normali dei test di funzionalità epatica.