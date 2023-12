Introduzione La carie con tutta probabilità è il problema più comune a carico dei denti, a tutte le età: anche i bambini di pochi anni e le persone mature, infatti, possono esserne colpiti. Si tratta di un processo infettivo che coinvolge i tessuti duri del dente e che può causare diverse conseguenze. Nelle prime fasi in genere è silente, ma con un po' di attenzione è possibile riconoscere i sintomi iniziali. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Carie: che cos'è La carie è un processo infettivo che riguarda i tessuti duri del dente ed è causato dallo Streptococco mutans, un battere sempre presente nel cavo orale. In genere, questo microrganismo non è aggressivo, ma può diventarlo quando i residui di zuccheri semplici (contenuti in alimenti come dolciumi, caramelle, bevande gassate) non vengono eliminati in maniera opportuna dalle superfici dentarie con lo spazzolamento. In questo caso, infatti, si crea un ambiente acido che, se non si interviene finisce con l'indebolire lo smalto dei denti, che di conseguenza può essere aggredito facilmente dallo Streptococco, causando la carie. Il batterio infatti prende il sopravvento, erodendo gradualmente la parte più esterna del dente, lo smalto, e provocando piccoli fori. Se non viene individuata e curata precocemente, la carie intacca i tessuti più interni, provocando un forte dolore. Fra l'altro, un'igiene orale poco accurata favorisce anche l'accumulo della placca batterica, sia sui denti sia sotto la gengiva. Qui crea un ambiente privo di ossigeno, ideale per lo sviluppo dei batteri "cattivi", che iniziano così a colonizzare la zona, causando problemi alle gengive.

I sintomi iniziale della carie Mal di denti spontaneo o senza causa apparente

spontaneo o senza causa apparente Dolore di intensità variabile quando si ingerisce un cibo o una bevanda molto freddi o al contrario caldi o quando si consumano zuccheri e alimenti acidi

Sensibilità dentale

Macchie, buchi o fori visibili sui denti

Alito cattivo persistente

persistente Cattivo sapore in bocca

Dolore quando si mastica Riconoscere una carie non è facile perché nelle fasi iniziali questa problematica è spesso silenziosa, anche i tipici buchini che ne svelano la presenza possono non essere visibili a un occhio non esperto, spesso perché compaiono nella parte posteriore della dentatura. Solo quando il processo arriva a fasi più avanzate, arrivando a coinvolgere gli strati più profondi del dente, possono comparire sintomi più specifici, come il dolore. Ecco perché è importante sottoporsi a controlli odontoiatrici frequenti, in modo che lo specialista possa individuare per tempo un'eventuale carie e intervenire prima che peggiori.

Come si sviluppa la carie Inizialmente, la carie interessa lo smalto, lo strato esterno dei denti, che è privo di di sensibilità, ecco perché non dà sintomi. Se non si interviene, arriva a intaccare la dentina (il secondo strato) e quindi si iniziano ad avvertire fastidio e dolore, specie in seguito a variazioni di temperatura (caldo e freddo) o masticando cibi dolci. Se non si interviene, la carie si diffonde fino alla polpa, la parte più interna che nutre il dente stesso. Così si verifica uno stato infiammatorio, che causa un ascesso spesso purulento.