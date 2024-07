Quali sono i sintomi se si ha la vitamina D bassa? E come aumentarla?

Quali sono i sintomi di una carenza di vitamina D? La carenza di vitamina D è una condizione alquanto subdola, perché manifesta i sintomi solo nel momento in cui i livelli di vitamina D sono davvero molto bassi. La carenza di vitamina D "sintomatica" può causare: Dolore alle ossa ;

; Dolore alle articolazioni ;

; Debolezza muscolare ;

; Disturbi da fascicolazione muscolare ;

; Ossa fragili, che tendono a deformarsi, nei soggetti di giovane età, o a rompersi facilmente, nei soggetti adulti ;

; Difficoltà a pensare in modo chiaro ;

; Stanchezza ricorrente.

Cosa succede se si ha la vitamina D troppo bassa? La carenza di vitamina D compromette in modi diversi la mineralizzazione ossea, il che contribuisce allo sviluppo di malattie come il rachitismo, nei bambini, e l'osteomalacia e l'osteoporosi, negli adulti. Tuttavia, l'ipovitaminosi D non si limita a questo: recentemente, infatti, gli esperti hanno evidenziato che la sua presenza è associata a un aumento non trascurabile del rischio cardiovascolare e della predisposizione a malattie quali diabete, ipertensione, dislipidemie e sindrome metabolica. Alla luce di ciò, è possibile affermare che, se un tempo la vitamina D era associata esclusivamente alla salute ossea, oggi – grazie a nuove conoscenze in campo scientifico – risulta essere importante anche per molti organi e tessuti corporei diversi dal tessuto osseo, in particolare a livello cardiovascolare. Carenza di vitamina D e rachitismo Nel rachitismo si ha un difetto di mineralizzazione ossea, che comporta nel tempo il cedimento e la deformazione delle ossa sotto il carico del peso corporeo e della tensione muscolare. Ciò spiega per quale motivo, nel soggetto rachitico, le gambe appaiono storte, la mascella deformata, la cassa toracica incavata a livello dello sterno (pectus excavatum), il viso particolarmente stretto e deforme. Fortunatamente, il progressivo miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e la sempre maggiore diffusione della profilassi vitaminica, sin dal periodo neonatale, hanno ridotto di molto, rispetto a diversi decenni fa, la diffusione di questa malattia da carenza di vitamina D. Comunque sia, è buona norma avviare il bambino, già poco dopo la nascita, a una vita sana all'aria aperta, esponendolo frequentemente e con regolarità alla luce solare, senza fasciarlo in modo eccessivo nei mesi invernali e proteggendolo con apposite creme in caso di esposizioni solari prolungate. Curiosità Il rachitismo è più frequente nei neonati e nei bambini che appartengono a popolazioni di pelle scura, come si è detto in altre circostanze, rappresenta un fattore favorente la carenza di vitamina D. Carenza di vitamina D e osteomalacia L'osteomalacia è una malattia metabolica caratterizzata dalla rarefazione macroscopica delle ossa, le quali, di conseguenza, risultano dolenti e più inclini alle fratture. Equivalente al rachitismo nell'essere umano di giovane età, l'osteomalacia rispecchia un difetto di mineralizzazione ossea, difetto che può essere dovuto non solo a un'insufficiente apporto di vitamina D, ma anche di calcio e/o fosforo. Carenza di vitamina D e osteoporosi L'osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro che provoca un forte indebolimento delle ossa. Responsabile di una maggiore tendenza alle fratture, tale indebolimento trova origine nel deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo e nella conseguente riduzione della massa minerale ossea. Sebbene comporti anch'essa una maggiore fragilità ossea e un'inclinzione alle fratture, l'osteoporosi è notevolmente diversa dall'osteomalacia. Infatti, se nell'osteoporosi il processo di mineralizzazione avviene in modo corretto, nell'osteomalacia – come del resto si è affermato nel sottocapitolo dedicato – lo stesso processo è difettoso. Carenza di vitamina D, rischio cardiovascolare e non solo Al momento, è ancora poco chiaro il ruolo della carenza di vitamina D nell'insorgenza delle malattie cardiovascolari, dell'ipertensione, del diabete, delle dislipidemie e della sindrome metabolica. Gli esperti, infatti, devono ancora stabilire se la carenza vitaminica in questione agisca in modo diretto, nel determinare le sopraccitate condizioni patologiche, o debba invece essere associata all'obesità (un dimostrato fattore di rischio delle malattie cardiovascolari, dell'ipertensione ecc.).

I dubbi in merito (coinvolgimento diretto della carenza di vitamina D o mediato dall'obesità?) derivano dalla dimostrazione che gli obesi hanno una tendenza maggiore a presentare bassi livelli circolanti di vitamina D, rispetto ai soggetti normopeso, essenzialmente per due motivi: stile di vita sedentario (che comporta una scarsa esposizione solare) e sequestro vitaminico nel tessuto adiposo. Altri problemi legati alla carenza di vitamina D Oltre a pregiudicare la salute ossea e a rappresentare un fattore di rischio cardiovascolare, la carenza di vitamina D può avere altre conseguenze: È una potenziale causa di periodontite , ossia l'infiammazione delle ossa che sostengono i denti. Se degenera, la periodontite può causare la perdita dei denti;

, ossia l'infiammazione delle ossa che sostengono i denti. Se degenera, la periodontite può causare la perdita dei denti; Ha effetti immunodepressori , cioè è in grado di ridurre l'efficienza del sistema immunitario. Pertanto, l'individuo con una carenza di vitamina D è più soggetto a infezioni;

, cioè è in grado di ridurre l'efficienza del sistema immunitario. Pertanto, l'individuo con una carenza di vitamina D è più soggetto a infezioni; Può determinare uno stato di insulino-resistenza , ossia la condizione per cui le cellule dell'organismo presentano una scarsa sensibilità all'insulina;

, ossia la condizione per cui le cellule dell'organismo presentano una scarsa sensibilità all'insulina; Sentimenti di depressione. Al momento attuale, sono in corso studi per approfondire la relazione tra carenza di vitamina D e calo dell'umore.

Come riconoscere la carenza di vitamina D? Per conoscere i livelli di vitamina D presenti in un essere umano, i medici misurano la concentrazione sierica del 25-idrossicalciferolo, noto anche come calcidiolo o 25-OH-D. Il 25-idrossicalciferolo è la forma con cui la vitamina D di origine solare e alimentare circola nel sangue dell'essere umano; in altre parole, nel sangue la vitamina D assume le sembianze del 25-OH-D.

Per esprimere la concentrazione del 25-idrossicalciferolo, esistono due unità di misura: la nanomole per litro, scritta più comunemente come nmol/l, e il nanogrammo per millilitro, identificato solitamente con ng/ml. Un individuo presenta un'adeguata quantità di vitamina D quando la concentrazione di 25-OH-D è compresa tra le 75 nmol/l (30ng/ml) e le 200 nmol/L (80ng/ml). I medici, pertanto, cominciano a parlare di carenza di vitamina D, quando la concentrazione di 25-OH-D è inferiore alle 30 nmol/l (12 ng/ml).

La tabella sottostante riporta gli intervalli di concentrazioni del 25-OH-D che servono a stabilire il livello di vitamina D presente nel corpo umano: Condizione Concentrazione in nmol/l Concentrazione in ng/ml Carenza Insufficienza Tra 30 nmol/l e 75 nmol/l Tra 12 ng/ml e 30 ng/ml Normalità Tra 75 nmol/l e 200 nmol/L Tra 30 ng/ml e 80 ng/ml Eccesso >200 nmol/l >80 ng/ml Tossicità >375 nmol/l >150 ng/ml Come si chiama il test della misurazione ematica della vitamina D? Il test per la misurazione dei livelli ematici di vitamina D prende il nome di dosaggio del 25-OH-D.

Per la raccolta di un campione di sangue da sottoporre al dosaggio del 25-OH-D è sufficiente un semplice prelievo sanguigno. Ricerca delle cause: perché è importante? Una volta appurata la presenza di una carenza di vitamina D, l'individuo interessato dovrà sottoporsi a un'anamnesi accurata e ad altri esami diagnostici, che servono al medico curante per risalire alle cause scatenanti la carenza vitaminica in questione.

Solo grazie alla conoscenza dei fattori causali è possibile pianificare la terapia più adeguata.

Come aumentare la vitamina D velocemente? La carenza di vitamina D impone di intervenire su due fronti; ovvero con: una terapia causale* , cioè mirata a contrastare le cause dei bassi livelli di vitamina in questione;

, cioè mirata a contrastare le cause dei bassi livelli di vitamina in questione; una terapia alimentare, supportata da integratori o farmaci, atta a ripristinare un livello normale della cosiddetta "vitamina del sole" - necessaria per aumentare velocemente i livelli di vitamina D. La terapia causale varia da paziente a paziente, a seconda del fattore scatenante (ecco spiegata l'importanza di conoscere le cause precise della carenza). Se la carenza di vitamina D è dovuta a un'inadeguata esposizione solare, la terapia causale consiste, molto semplicemente, nel cambiare stile di vita ed esporsi al sole per almeno 15-20 minuti al giorno, senza creme solari protettive. La terapia atta ad annullare la carenza, invece, consiste generalmente in un regime dietetico ricco di alimenti naturalmente ad alto contenuto di vitamina D oppure di alimenti fortificati con quest'ultima, e nell'assunzione di integratori o farmaci specifici. Le persone che, più spesso, richiedono l'integrazione di vitamina D o la terapia farmacologica, sono: donne in gravidanza e che allattano, ai lattanti nutriti con latte materno (perché, come già detto, povero della vitamina in questione), alle donne che entrano in menopausa; talvolta, la vitamina D viene consigliata anche ai bambini e ai ragazzi. In merito ai dosaggi delle integrazioni, questi dipendono da vari fattori, tra cui anche la latitudine di residenza.

Come prevenire la carenza di vitamina D? Una corretta prevenzione della carenza di vitamina D è riassumibile in 4 punti: Esposizione al sole, senza creme solari, almeno 15 minuti ogni giorno; Includere nella dieta un'adeguata quantità di alimenti ad alto contenuto di vitamina D; Ricorrere a integratori di vitamina D, se uno dei due precedenti punti è difficilmente percorribile; Ricorrere ad alimenti fortificati in vitamina D, se uno dei primi due punti è difficilmente percorribile. Consigli per gli anziani Il fabbisogno alimentare di vitamina D aumenta con il passare degli anni, in quanto di pari passo diminuisce l'abilità della pelle di sintetizzare la suddetta vitamina e la capacità dei reni di operare l'ultima reazione di attivazione. Tutto ciò spiega per quale motivo, agli anziani, i medici consiglino molto spesso una supplementazione di vitamina D, tramite specifici integratori od oli di pesce, da abbinare magari a una supplementazione di calcio. Lo scopo di queste supplementazioni è mantenere in forza le ossa, diminuire la suscettibilità alle fratture e, in ultima istanza, prevenire la carenza di vitamina D con tutte le sue conseguenze (osteomalacia e osteoporosi).