Carenza di Acido Folico - Integratori di Acido Folico

In alcuni integratori o prodotti farmaceutici l'acido folico è combinato con ferro , in quanto non è rara l'associazione tra i due tipi di carenza, eventualmente acido ascorbico e vitamina B12 (con lo scopo di fornire all'organismo i micronutrienti necessari all'ottimale sintesi dei globuli rossi).

Per approfondire, leggi: acido folico in gravidanza .

Gli integratori di acido folico sono indicati solamente negli stati carenziali, in quanto negli adulti sani che seguono un' alimentazione equilibrata non sussistono problemi di carenza.

La carenza è frequente anche nei Paesi poveri tropicali e sub-tropicali (dove spesso è associata ad altri deficit nutritivi) e in quelli dell'estremo nord, dove l'apporto di verdure fresche è limitato per la maggior parte dell'anno.

La cottura eccessiva degli alimenti, l'utilizzo intensivo degli scaldavivande (un problema tipico dei pasti delle mense ) e l'assunzione di farmaci antagonisti dell'acido folico (in particolare alcuni antibiotici e chemioterapici), rappresentano ulteriori fattori predisponenti la carenza di folati. Anche l'esposizione prolungata alla luce depaupera il contenuto in acido folico degli alimenti .

Normalmente viene assorbito circa il 40-60% dell'acido folico di origine alimentare, mentre quello assunto come integratore o prodotto farmaceutico viene assorbito per l'80% circa.

Se una donna in gravidanza non assume quantità adeguate di acido folico, ne può risultare un danno irreversibile al feto, con aumentato rischio di difetti del tubo neurale (struttura embrionale da cui origina il sistema nervoso centrale), il più comune dei quali è appunto la spina bifida. Il feto, a sua volta, sottrae alla madre gran parte dell'acido folico, il che giustifica l'integrazione da quando la gravidanza è ancora ricercata sino alla sua conclusione. Sono infatti i primi stadi di sviluppo dell'embrione-feto ad avere il più intenso ritmo di proliferazione. In un bambino affetto da spina bifida il midollo spinale non è ben racchiuso tra le vertebre e può essere danneggiato al punto da causare paralisi delle gambe.

L'acido folico, così come la vitamina B12 , è indispensabile per un'adeguata proliferazione e maturazione cellulare; pertanto, la carenza di questo nutriente si ripercuote in prima istanza sui tessuti ad alto grado di proliferazione, come il midollo osseo e quelli dell'embrione-feto. Ecco spiegata l'origine delle due più note e diffuse conseguenze della carenza di acido folico, rappresentate dall' anemia macrocitica - megaloblastica e dalla spina bifida nel nascituro .

La carenza di acido folico - micronutriente noto anche come vitamina B9 o folacina - è una condizione ancora piuttosto diffusa, specie in alcune aree del globo.

Acido Folico: gli integratori migliori secondo le recensioni online

Sul mercato esistono molti prodotti naturali pensati per integrare la giusta quantità di acido folico, in chiave alimentare, preventiva e in gravidanza. Ecco quelli più apprezzati da chi li ha acquistati online:

Inofert è un integratore alimentare a base di acido folico e inositolo, utile per regolarizzare la funzionalità delle ovaie e indicato soprattutto per le donne con Sindrome dell'Ovaio Policistico. Può essere inoltre assunto come coadiuvante in condizioni di insulino-resistenza, stati pre-diabetici e nel diabete di tipo II. Questo integratore non contiene saccarosio, lattosio, né glutine. La confezione contiene 20 bustine: la dose consigliata è di una bustina al giorno da sciogliere in un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente bevuta a piccoli sorsi, indipendentemente dai pasti.

L'integratore di Acido Folico di Nutravita fornisce 400mcg di questo importante elemento per ogni dose (1 compressa). Ogni confezione contiene 400 compresse vegane per una copertura di 13 mesi. Le compresse non contengono riempitivi sintetici o leganti. I prodotti di Nutravita sono particolarmente apprezzati dagli utenti di Amazon perché l'azienda si affida a un team dedicato di farmacologi, chimici e ricercatori scientifici, che si impegnano per procurare gli ingredienti migliori, privi di coloranti ed aromi artificiali, OGM ed allergeni quali glutine, soia, lattosio e noccioline.