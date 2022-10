Caratteristiche del Pene che NON sono patologiche

Pene troppo piccolo

Le dimensioni del pene sono da sempre un tema molto dibattuto e la ricerca dimostra che circa la metà degli uomini vorrebbe avere un pene più grande (King BM. Average-size erect penis: fiction, fact, and the need for counseling. Journal of Sex & Marital Therapy. 2021;47(1):80-89). In realtà, la dimensione della maggior parte dei peni maschili rientra nella media, ma esistono differenze significative nel modo in cui ciascun organo appare.

Questione dimensioni: quanto è grande il pene in media?

Probabilmente, meno di quanto si possa pensare! In media, la lunghezza del pene a riposo è compresa tra gli otto e i dieci centimetri. In ogni caso, anche dimensioni inferiori non sono considerate anomale, perché la misura che conta è quella che viene raggiunta durante l'erezione e, mediamente, corrisponde ai 12-15 centimetri.