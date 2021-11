Capezzolo del Podista: Prevenire le Irritazioni Durante la Corsa

Cause e Fattori di Rischio

Quali Sono le Cause del Capezzolo del Podista?

Il capezzolo del podista è un disturbo dovuto all'attrito di uno o entrambi i capezzoli contro il tessuto di una maglietta o di un reggiseno sportivo non adeguato a contenere e sostenere il proprio seno. Lo sfregamento può creare un "effetto carta vetrata" sulla superficie estremamente delicata e sensibile dei capezzoli e, a lungo andare, provoca un'irritazione.

A favorire questo effetto collaterale, è l'abitudine ad indossare canotte sportive e t-shirt poco aderenti; ciò vale anche per le magliette che riportano scritte, etichette e grafiche sul petto o all'altezza del seno. Stessa conseguenza può dipendere anche da reggiseni non adatti alla pratica della corsa o di altri tipi di attività fisica.

Capezzolo del Podista: Calore e Sudore + Sfregamento

Nella maggior parte dei casi, il capezzolo del podista è associato alla presenza di sudore e calore, che contribuiscono al fenomeno rendendo umido il tessuto. L'umidità rende la pelle più soggetta a lacerarsi, mentre i sali presenti nel sudore possono cristallizzarsi, rappresentando un'altra fonte di irritazione. Nel corso di un allenamento o di una gara (soprattutto una lunga), quest'area sensibile può lesionarsi fino al punto di sanguinare.

In alternativa, lo sfregamento dei capezzoli può verificarsi nei climi più freddi, quando è più probabile che i capezzoli siano eretti; non vestirsi adeguatamente per correre nei mesi invernali è spesso una causa.

Gli sfregamenti si verificano più frequentemente quando si indossa una maglietta di cotone perché il tessuto ha una consistenza più ruvida e non assorbe il sudore velocemente come fanno gli indumenti tecnici-sportivi sintetici o semi-sintetici. Lo sfregamento dei capezzoli non è un problema, di solito, per le persone che indossano reggiseni sportivi attillati.

Capezzolo del Ciclista: Freddo + Attrito sul Capezzolo Quando le temperature si abbassano, i capezzoli sono spesso eretti, dunque più soggetti allo sfregamento contro il tessuto della maglietta o del reggiseno. La frizione associata al freddo, può tradursi, invece, in lesioni dolorose, spesso con aspetti simili a quelli dell'eczema e, talvolta, micro-emorragie simulanti le secrezioni ematiche dal capezzolo. Quest'ultima condizione si riscontra soprattutto tra i ciclisti: si parla, in questi casi, di capezzolo del ciclista.

Capezzolo del Podista: Non Solo Jogger

Il capezzolo del podista può verificarsi sia negli uomini, che nelle donne durante l'esercizio fisico, come la corsa su lunghe distanze, dove c'è un attrito prolungato tra il capezzolo e gli indumenti. Le persone più esposte a tale affezione sono quelle che praticano la corsa (da cui deriva la denominazione "capezzolo del podista"), ma non ne sono escluse altre attività, come la camminata.

Il problema si riscontra comunemente anche nei surfisti che indossano rash guard e mute per la pratica di sport acquatici come: