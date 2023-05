Capelli grigi: quali sono le cause (oltre l'età)

Dopo i 30 anni, vi è una probabilità del 10-20% di comparsa di capelli grigi e bianchi. Il fenomeno aumenta sensibilmente ad ogni decennio che passa. Il colore dei capelli dipende dalla presenza di un pigmento: la melanina . La melanina si divide in: scura ( eumelanina ) e chiara ( feomelanina ), che si uniscono in ogni capello, e determinano la colorazione e la sfumatura della chioma. Le cellule staminali della melanina, i melanociti, trasferiscono il pigmento in cellule che contengono cheratina , che è strettamente connessa sia alla struttura del capello, che della colorazione. In età giovane, la melanina è presente in maggiori quantità, e tende progressivamente a diminuire con l'avanzare degli anni, motivo per il quale i capelli diventano prima grigi e poi bianchi (assenza totale di melanina).

Capelli grigi: a quale età

Non esiste un'età precisa standardizzata per la comparsa dei capelli grigi, in quanto, come già illustrato nei paragrafi precedenti, sono tanti i fattori che concorrono per l'ingrigimento. In linea generale, nei Paesi occidentali, si possono avere capelli grigi intorno ai 35 anni, mentre per gli asiatici in genere i capelli grigi compaiono verso i 40 anni. I capelli degli afroamericani in genere non diventano grigi fino a circa 45 anni.

In media, le donne presentano ingrigimento dei capelli cinque anni più tardi rispetto all'uomo. Secondo le stime, i primi capelli bianchi compaiono intorno ai 35-40 anni per le donne e 30-35 anni per gli uomini, ma l'età, come già visto, può variare in base a diversi fattori. Ci sono soggetti a cui compaiono i primi capelli bianchi a 25 anni, e altri a 50.

Quando compaiono capelli bianchi intorno ai 20-25 anni, si parla di canizie precoce, determinato da un processo di invecchiamento generale e accelerato del corpo, di carattere genetico del DNA, che ha ovviamente una causa ereditaria. Il DNA stesso comunica al bulbo capillare di interrompere la produzione di melanina, che determina la comparsa dei capelli bianchi.