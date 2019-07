Candida albicans

Candida vive normalmente come commensale in moltissimi distretti dell'organismo umano sotto forma di lievito (un microrganismo formato da un'unica cellula). Per commensale si intende un organismo (in questo caso il fungo) che vive in stretta relazione con un altro organismo (il corpo umano) e che trae beneficio da esso senza che il corpo umano stesso abbia né benefici né svantaggi. Se non è patogena, è sempre sotto forma di lievito, sia a 37° C, che è la temperatura del corpo umano, sia a temperatura ambiente. Quando diventa patogena, emette delle estroflessioni dalla sua membrana e diventa un' Ifa (presenta cioè delle ramificazioni o dei filamenti filiformi che si allungano al loro apice); essa, ha la capacità di "appendersi" ai tessuti sottostanti, e diventa un opportunista, cioè approfitta di una situazione di immunodepressione per proliferare in maniera esagerata e provocare la malattia candidosica. In questo caso viene definita anche parassita, cioè un organismo che vive sopra o dentro un ospite e da cui trae benefici senza dare nessun utile contributo in cambio, od addirittura provocando anche danno all'ospite. In alcuni organi interni, sempre come opportunista, la candida può anche ancorarsi sotto forma di micelio (cioè un insieme diife), che è sinonimo di muffa.