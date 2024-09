Candida: come si fa la diagnosi e come si cura

Come viene la candida? La candida insorge quando le funzioni del sistema immunitario sono compromesse e/o quando si verifica un'alterazione della flora batterica deputata al controllo della proliferazione di microrganismi opportunisti come Candida albicans. Occorre sapere, infatti, che, in una persona sana e in salute, Candida albicans è innocuo, poiché sistema immunitario e microbiota concorrono a un fine controllo delle sue colonie sparse nel corpo umano. Fattori che possono contribuire alla proliferazione di Candida albicans sono: Uso improprio di antibiotici

Uso prolungato di cortisonici

Terapia a base di immunosoppressori

Cattiva igiene personale

Uso di detergenti intimi di scarsa qualità

AIDS e malattie autoimmuni

Farmaci chemioterapici

Gravidanza

Diabete mellito

Stress

Quali esami fare per la diagnosi? Come riconoscere la candida? Alcune forme di candida sono facilmente diagnosticabili tramite un attento esame obiettivo e un'approfondita anamnesi; è il caso per esempio della candida orale (o mughetto) e della candida cutanea. Altre varianti della stessa infezione fungina, invece, potrebbero rivelarsi più ostiche da riconoscere o potrebbero richiedere esami più approfonditi per accertarsi in modo definitivo della loro presenza; in tale frangenti, il riferimento è a condizioni come la candida vaginale, la candida associata a balanite nell'uomo (si veda candida maschile), la candida intestinale, la candida esofagea, la candida sistemica (es: candida invasiva) ecc. È da segnalare che, talvolta, anche forme di candida facilmente riconoscibili necessitano di indagini diagnostiche più approfondite; ciò accade tipicamente quando il medico vuole identificare con precisione la specie di Candida coinvolta nell'infezione. Specie di Candida: quali sono? Le specie di Candida che sono rinvenibili nel corpo umano come parte della flora microbica e che, in determinate condizioni, possono causare la candida (intesa come infezione) sono: Candida albicans, Candida tropicalis, Candida kefyr, Candida glabrata, Candida krusei e Candida parapsilosis. Esame microscopico e colturale Per accertare un'infezione sospetta da Candida, sono fondamentali l'esame microscopico e colturale su un campione di tessuto prelevato da un'area infetta. Chi esegue queste indagini deve attenersi a un ben preciso protocollo, in quanto solo così l'esito è affidabile. Oltre ad accertare la natura dell'infezione, l'esame microscopico e quello colturale permettono di stabilire anche l'esatta specie di Candida coinvolta nel processo infettivo. Endoscopia Per accertare un'infezione da Candida a livello respiratorio, esofageo o gastrointestinale, occorre un'endoscopia combinata a biopsia; più precisamente, una broncoscopia in caso di sospetta candida polmonare, un'endoscopia esofagea in caso di sospetta candida esofagea e una colonscopia in caso di sospetta candida intestinale. È, tuttavia, doveroso puntualizzare che i medici ricorrono agli esami endoscopici solo se strettamente necessario; prima, infatti, si affidano a pratiche diagnostiche meno invasive o tentano un ciclo di cure antimicotiche, osservandone chiaramente gli esiti. Come riconoscere la candida invasiva? Per diagnosticare una condizione pericolosa come la candida invasiva, è fondamentale il riscontro dell'agente fungino Candida in campioni biologici prelevati da fonti normalmente sterili, come il sangue, il liquor cerebrospinale, il pericardio, il liquido pericardico ecc.

Come si cura? Candida: la Cura La terapia della candida si fonda, innanzitutto, su una terapia a base di farmaci con proprietà antimicotiche, cioè dotati di potere anti-fungino; in secondo luogo, prevede l'adozione di alcune norme comportamentali che permettono una guarigione più veloce ed evitano ricadute.

Quali altri rimedi aiutano a guarire? In presenza di candida vaginale, è molto importante astenersi dall'attività sessuale per l'intera durata del trattamento e fino a guarigione avvenuta (tale indicazione vale anche l'attività sessuale con preservativo); inoltre, è bene curare attentamente l'igiene intima, utilizzando solo detergenti di alta qualità e asciugando con accuratezza le aree genitali dopo ogni lavaggio. L'astensione dall'attività sessuale vale anche per gli uomini che sviluppano una balanite da Candida. In presenza di candida orale, hanno molto importanza l'igiene orale (spazzolino appropriato, evitare il consumo di colluttori ecc.) e la dieta (sono da evitare i dolci, perché promuovono la crescita di Candida). In presenza di candida cutanea, hanno rilevanza l'igiene della cute e, dopo la doccia, asciugare sempre molto cura le aree del corpo a rischio infezione.

Quando usare i probiotici? Se il trattamento della candida prevede l'impiego di antibiotici o se l'uso improprio di antibiotici è stata la causa di candida, è indicata l'assunzione di fermenti lattici (lattobacilli), al fine di riequilibrare la flora batterica gastrointestinale e prevenire recidive.

Come si cura la candida sistemica? La terapia della candida sistemica (es: candida invasiva) varia in funzione di vari fattori, tra cui gli organi coinvolti, lo stato immunitario del paziente e l'età di quest'ultimo. In linea generale, nella infezioni sistemiche da candida, possono trovare impiego capsofungin, amfotericina B e fluconazolo, tutti tramite somministrazione endovenosa. Si ricorda ai lettori che sono particolarmente a rischio di candida invasiva e di altre forme di candida sistemica gli individui affetti da immunodepressione, come per esempio i malati di AIDS o le persone con diabete; è molto raro che una persona in perfetta salute, colpita da candida, sviluppi candida sistemica.

Qual è la terapia nei pazienti con AIDS? Nei malati di AIDS che sviluppano la candida, la terapia può prevedere: La somministrazione per via orale o topica di clotrimazolo o nistatina, nel caso in cui l'infezione fungina riguardi la bocca o la vagina.

L'uso per via orale di fluconazolo o ketoconazolo, qualora i farmaci precedenti non sia efficaci o nel caso in cui l'infezione fungina interessi l'esofago.

La somministrazione per via endovenosa di amfotericina B, qualora nessuna dei precedenti farmaci risulti efficace. Il malato di AIDS colpito da candida è soggetto a recidive.

Per evitare tali recidive, sembra efficace attuare una terapia antimicotica di profilassi; questo approccio, tuttavia, ha un suo prezzo: tende a rendere Candida resistente ai farmaci antimicotici.

La soluzione più praticata attualmente consiste nel sospendere di tanto in tanto la profilassi per un certo periodo.