Candida sintomi: quali sono? Come sono le perdite e quando preoccuparsi?

Se una persona soffre di micosi vaginali frequenti e ricorrenti, il medico potrebbe effettuare un test per rilevare la presenza di un ceppo diverso di Candida e prescrivere un trattamento mirato per quel particolare ceppo.

Il cambiamento del pH può avere molte cause, tra cui:

Tuttavia, quando uno squilibrio nel corpo riduce la quantità di Lactobacillus o ne impedisce il funzionamento, il pH della vagina può essere alterato, il che porta a una crescita eccessiva di questi funghi, che si possono trovare in una situazione di "vantaggio". In altre parole, la Candida albicans assume il ruolo di patogeni e crea una serie complessa di disturbi, sia nell'uomo che nella donna.

A livello vaginale, la Candida albicans non è motivo di preoccupazione nella maggior parte dei casi, perché tenuta sotto controllo dai batteri "buoni" Lactobacillus .

Quest'ultimo, in realtà, è solitamente presente sulla pelle e sulle mucose di individui sani, come componente della normale flora microbica del nostro corpo, e non arreca alcun danno.

La candida (o candidosi) è un'infezione provocata da funghi del genere Candida, che interessa la pelle o una qualsiasi membrana mucosa. Nonostante ve ne siano diverse forme (come, ad esempio, quella orale, conosciuta come mughetto ), la candidosi vaginale è tra le più comuni.

Le infezioni da Candida albicans non complicate (non ricorrenti o persistenti) hanno sintomi da lievi a moderati.

Le candida causa generalmente un disagio da lieve a moderato , ma i sintomi possono diventare più gravi se l'infezione non viene trattata e persiste per un periodo prolungato.

Questo potrebbe essere percepito come un dolore acuto per alcune persone, mentre altre potrebbero provare un indolenzimento.

Provare dolore nella zona intima è un altro segno comune di un'infezione da Candida sia per gli uomini, che per le donne. Ciò comporta:

A differenza di altri tipi di infezioni intime, le perdite da candida non ha generalmente un odore particolare o sgradevole.

Per eliminare qualsiasi dubbio ed avere la certezza che si tratti di candida, è meglio consultare un medico.

I sintomi comuni delle infezioni da lievito, come prurito, dolore, bruciore e perdite dense e bianche, possono essere simili ad alcuni tipi di infezioni a trasmissione sessuale (IST), che potrebbero apparire più simili a:

Altre infezioni con sintomi simili possono essere scambiate per infezioni da Candida, quindi è importante ottenere una diagnosi accurata. Infezioni come la vaginosi batterica o la tricomoniasi potrebbe assomigliare alle infezioni da funghi , ma richiede un trattamento completamente diverso.

Quando preoccuparsi?

Un'infezione da lievito è considerata complicata se è presente uno dei seguenti fattori:

Rossore, gonfiore e prurito estesi che portano a lacerazioni o piaghe

Infezioni ricorrenti, generalmente 4 o più infezioni in un anno

L'infezione è causata da un tipo di fungo meno tipico rispetto alla Candida albicans

Gravidanza

Un sistema immunitario indebolito a causa di farmaci o altre patologie concomitanti.

Le infezioni da Candida albicans possono sviluppare complicazioni, quindi causare sintomi più gravi. Questo scenario richiede un percorso di trattamento diverso rispetto alle candidosi non complicate.

Quali sono i sintomi di candida non trattata?

Lasciare un'infezione da candida non curata può causare sintomi o complicazioni più gravi. Senza trattamento, i sintomi possono peggiorare. Gonfiore prolungato, irritazione e prurito potrebbero provocare sanguinamento, ferite aperte o pelle screpolata, rendendo più probabile un'infezione cutanea.

Una candida non trattata può rapidamente diventare estremamente grave nelle persone con un sistema immunitario indebolito: se l'infezione si diffonde al sangue, al cuore, al cervello, agli occhi o alle ossa, può evolvere in un'infezione grave nota come candidosi invasiva.

Candida: cosa fare subito

Quando si sviluppano per la prima volta i sintomi di un'infezione da Candida albicans, è importante consultare il medico o il ginecologo/andrologo di riferimento per una diagnosi e un trattamento. Sebbene fastidiosi, la maggior parte dei casi di candidosi vaginale sono lievi e alcune persone non presentano alcun sintomo.

Le persone a cui è stata diagnosticata in precedenza una o più infezioni da Candida albicans nella loro vita potrebbero essere in grado di riconoscere i sintomi di un'infezione da lievito. Tuttavia, non si dovrebbe fare autodiagnosi: i sintomi della candida spesso si sovrappongono a quelli di altre infezioni, il che rende l'autovalutazione inaffidabile.

Pertanto, se si sospetta di avere un'infezione fungina, si dovrebbe fissare il prima possibile un appuntamento con un medico.

