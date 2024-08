Lo stress può causare la candida?

Lo stress causa la candida? Lo stress di per sé non causa una micosi vaginale, ma può contribuire al suo sviluppo quando si trova in combinazione con altri fattori predisponenti l'infezione. Come influisce lo stress sulla crescita della Candida? Non esistono grandi studi clinici controllati che dimostrino che lo stress di per sé possa causare la crescita incontrollata del lievito e causare la candida. Esistono, infatti, solo prove che lo stress possa rendere più suscettibile alle infezioni. Uno studio ha esaminato, per esempio, il collegamento tra depressione, ansia, stress e infezioni ricorrenti da Candida (Moshfeghy Z, Tahari S, Janghorban R, Najib FS, Mani A, Sayadi M. Association of sexual function and psychological symptoms including depression, anxiety and stress in women with recurrent vulvovaginal candidiasis. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2020 Jun;21(2):90-96). I ricercatori hanno scoperto che l'esperienza di depressione, ansia e stress era correlata ad un rischio aumentato di avere infezioni ricorrenti. Un altro motivo è che lo stress può influire sul sistema immunitario e consentire al fungo che causa la candidosi di crescere in modo incontrollato (Nobile CJ, Johnson AD. Biofilm di Candida albicans e malattie umane. Annu Rev Microbiol. 2015;69(1):71-92). La connessione stress-lievito dipende dal cortisolo, un ormone rilasciato quando si è stressati. Lo stress provoca un aumento dei livelli di cortisolo, che aumenta il glucosio nel sangue, contribuendo alla crescita eccessiva del fungo. Per approfondire: Cos'è il cortisolo?

Cosa scatena la candida? Quali sono le cause della candida? La Candida albicans fa parte della normale flora microbica dell'organismo e, di norma, con esso convive senza creare particolari problemi. Tuttavia, in circostanze favorevoli, quest'ospite del microbiota vaginale può proliferare, trovandosi in una situazione di vantaggio rispetto al sistema immunitario; in altre parole, questi funghi assumono il ruolo di patogeni. Le infezioni da Candida si verificano solo quando qualcosa altera il rapporto tra batteri e lievito. Ciò significa che, mentre la crescita eccessiva di lievito causa l'infezione, altri fattori possono portare alla crescita extra di lievito, come: Antibiotici

Dispositivi anticoncezionali (ad esempio: spugne vaginali, diaframmi)

Diabete non gestito

Cambiamenti ormonali dovuti alla gravidanza o ai contraccettivi orali

Farmaci immunosoppressori

Obesità

Gravidanza

Attività sessuale (nota: la candida non rientra tra le infezioni a trasmissione sessuale)

Sistema immunitario indebolito

Cambiamenti nella propria igiene personale

Vestiti bagnati o umidi indossati per molto tempo